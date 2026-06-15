Villa Carlos Paz: aprehenden a un conductor que insultó a policías y agentes municipales en un control vehicular

El hombre de 33 años circulaba en un Toyota Corolla sin dominio trasero colocado y no contaba con licencia de conducir habilitante. Según se informó, durante el procedimiento comenzó a gritar e insultar al personal policial y municipal.

Este domingo al mediodía, un hombre de 33 años fue aprehendido durante un control preventivo realizado en la intersección de San Martín y H. Yrigoyen, en barrio Villa Domínguez de Villa Carlos Paz.

Según se informó, personal del Escuadrón Motorizado controló un automóvil Toyota Corolla que circulaba sin dominio trasero colocado. Al identificar al conductor, los efectivos constataron además que no contaba con licencia de conducir habilitante.

Durante el palpado preventivo de rutina, el sujeto se ofuscó con los uniformados y comenzó a gritar e insultar al personal policial y también al personal municipal que intervenía en el procedimiento.

Por esa conducta, fue aprehendido en el lugar y notificado como infractor al Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba. Luego fue trasladado a la alcaidía local, quedando a disposición del magistrado correspondiente.

El vehículo, en tanto, fue trasladado al corralón municipal por personal de Inspectoría.