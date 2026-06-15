Villa Carlos Paz: evadió un control en barrio Colinas y terminó aprehendido

El joven de 18 años fue alcanzado luego de un seguimiento controlado y quedó detenido por resistencia a la autoridad. La motocicleta tenía el número de motor suprimido.

Este sábado 13 de junio, alrededor de las 20:43, personal policial realizaba controles preventivos en barrio Colinas, en Villa Carlos Paz, cuando un motociclista evadió el operativo.

Según se informó, los efectivos iniciaron un seguimiento controlado y lograron darle alcance al conductor, un joven de 18 años, quien se tornó ofuscado y no colaboró con el procedimiento.

Ante la situación, fue aprehendido por resistencia a la autoridad y trasladado a la alcaidía de Villa Carlos Paz, donde quedó a disposición de la Justicia.

En el lugar, además, se secuestró una motocicleta Zanella Due, que presentaba el número de motor suprimido. Por ese motivo, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer su procedencia.