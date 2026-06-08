La actividad se realizará el viernes 12 de junio a las 14.30 en el SUM del CAPS y está dirigida a instituciones, organizaciones, equipos de gobierno, técnicos de comunas y municipios, y público en general.

La Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía del Gobierno de Córdoba invitó a participar del Taller Plan Base de Ordenamiento Territorial Participativo de la biorregión Cosquín-Yuspe, que tendrá una instancia de trabajo en Valle Hermoso.

La actividad se realizará el viernes 12 de junio a las 14.30 en el SUM del CAPS, ubicado en República Argentina y Posadas, y está dirigida a instituciones, organizaciones, equipos de gobierno, técnicos de comunas y municipios, y público en general de la localidad.

Desde la organización se solicitó completar previamente el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/qLZZr1oda22CdaUv7

El taller forma parte del proceso participativo del programa de ordenamiento territorial impulsado por la Provincia, con el objetivo de conocer las características, problemáticas y prioridades de cada localidad.

A partir de esos aportes, se buscará reunir información que contribuya al diseño de políticas públicas acordes a las necesidades de cada jurisdicción y a la definición de estrategias orientadas a promover un desarrollo sostenible en la región.

La propuesta parte de una mirada territorial que considera a cada comunidad como un espacio con identidad propia, problemáticas específicas y potencialidades que requieren ser abordadas desde el diálogo entre distintos actores.

En ese marco, se convoca a gobiernos locales, organizaciones, instituciones y vecinos a participar del relevamiento inicial y del encuentro presencial, con el fin de construir información representativa de la realidad loc