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La Cumbre vacunó 820 mascotas en una nueva campaña antirrábica gratuita

La campaña municipal se desarrolló durante abril y mayo, alcanzó a 20 barrios de la localidad y superó en un 7,5% la cantidad de animales vacunados durante 2025.

La Municipalidad de La Cumbre informó que concluyó con éxito una nueva campaña antirrábica gratuita destinada a perros y gatos de la localidad.

Según se indicó, durante abril y mayo el operativo recorrió 20 barrios y permitió vacunar a 820 mascotas, en el marco de una acción que se realiza cada año para contribuir al cuidado de la salud animal y comunitaria.

Del total de animales vacunados, 365 fueron perros, 381 perras, 39 gatos y 35 gatas.

Desde el municipio destacaron que la cifra representa un crecimiento del 7,5% en relación con la campaña realizada durante 2025.

La iniciativa tuvo como objetivo facilitar el acceso a la vacunación antirrábica en distintos sectores de La Cumbre, acercando el servicio a vecinos y vecinas y reforzando las medidas de prevención sanitaria.

Desde la Municipalidad agradecieron a todas las personas que se sumaron a la campaña y remarcaron la importancia de sostener estas acciones para cuidar a las mascotas y a toda la comunidad.

lajornada
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