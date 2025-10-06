Valle Hermoso fue sede del encuentro “Entramando Miradas” para fortalecer la educación

La jornada se realizó en el Hotel Santa Clara con la participación de autoridades municipales, educativas y provinciales.

El pasado viernes se desarrolló en el Hotel Santa Clara de Valle Hermoso el encuentro “Entramando Miradas”, una jornada de trabajo organizada por el Equipo Profesional de Acompañamiento Educativo (EPAE) del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

El evento contó con el acompañamiento de la Mesa de Coordinación Local Educativa (CLE) y del Municipio de Valle Hermoso, reafirmando el compromiso conjunto con la mejora de las trayectorias escolares.

Participaron el intendente Daniel Spadoni, el secretario de Gobierno Fabián Aguirre y la directora de Cultura y Educación Mónica Garnica, junto a directivos, preceptores y docentes de escuelas públicas, privadas y de modalidad especial, además de inspectores de zona.

Desde la organización destacaron que el encuentro tuvo como eje principal el intercambio de experiencias, la reflexión pedagógica y el fortalecimiento del trabajo articulado entre instituciones para acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes.

“Seguimos trabajando para fortalecer los procesos educativos y construir, entre todos, una escuela más inclusiva y con igualdad de oportunidades”, señalaron desde el municipio.