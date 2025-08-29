Valle Hermoso avanza en un convenio educativo para fortalecer la gestión pública

El municipio trabaja en la firma de un acuerdo con el Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba para brindar cursos y asesoría técnica.

El municipio de Valle Hermoso avanza en la concreción de un convenio con el Instituto Federal de Gobierno, perteneciente a la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba.

La iniciativa tiene como objetivo generar capacitaciones para funcionarios, brindar asesoría técnica especializada y fomentar una gestión pública más sólida y eficiente.

El intendente Daniel Spadoni señaló que el acuerdo se enmarca en una política de profesionalización del Estado local, con la mirada puesta en modernizar procesos, optimizar la toma de decisiones y fortalecer la gobernabilidad municipal.

De este modo, Valle Hermoso busca incorporar herramientas académicas y técnicas que permitan acompañar el crecimiento de la localidad con una gestión más capacitada y preparada para enfrentar los desafíos actuales.