Una prima del sacerdote Patricio Cruz Viale lo denunció por abuso sexual infantil y pidió un “juicio por la verdad”

Paulina Viale afirmó que fue abusada por el religioso cuando tenía 7 años y pidió un “juicio por la verdad”. La Justicia archivó la presentación porque el presunto delito se encuentra prescripto. La información fue publicada por Cba24n.
Una nueva denuncia por abuso sexual infantil fue presentada contra el sacerdote cordobés Patricio Cruz Viale, integrante del Movimiento de Schoenstatt y actualmente sometido a juicio por otra acusación.
La presentación fue realizada por Paulina Viale, prima hermana del religioso, quien aseguró que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 7 años. Según la información publicada por Cba24n, la mujer decidió hablar después de varias décadas, tras conocerse públicamente otras denuncias contra el sacerdote.
Paulina sostuvo que fue violada por Cruz Viale durante su infancia y explicó que la exposición judicial del religioso le permitió superar el temor que le había impedido denunciar anteriormente.
La Justicia de Córdoba resolvió archivar la presentación debido al tiempo transcurrido y a la prescripción del presunto delito. No obstante, la denunciante busca que su testimonio quede registrado y reclama la realización de un “juicio por la verdad”.
Este tipo de proceso no tiene como finalidad imponer una condena penal, sino reconstruir judicialmente los hechos denunciados cuando la acción penal ya no puede avanzar por prescripción.
El juicio que enfrenta actualmente
Cruz Viale había sido detenido en noviembre de 2024 en el marco de otra investigación. Actualmente es juzgado por la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba, acusado del presunto abuso sexual gravemente ultrajante de una feligresa de 46 años.
Ese hecho habría ocurrido a comienzos de 2024 en un despacho del Santuario de Schoenstatt, ubicado en el barrio Cerro de las Rosas, en la ciudad de Córdoba.
La nueva presentación no podrá avanzar penalmente por la decisión judicial de archivarla, pero suma otro testimonio público en torno al sacerdote mientras se desarrolla el juicio por la denuncia anterior.