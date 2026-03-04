UEPC rechazó la oferta salarial y anunció dos paros con movilización para la próxima semana

La asamblea provincial del gremio docente no aceptó la propuesta del Gobierno de Córdoba y definió dos medidas de fuerza: una el lunes 9 y otra el miércoles 11 de marzo. Reclaman una mejora con IPC acumulativo, garantías sobre el FONID y el blanqueo de sumas no remunerativas, entre otros puntos.

La Asamblea Provincial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) resolvió este martes rechazar la propuesta del Gobierno provincial y anunció dos paros para la próxima semana, ambos con acciones de protesta y movilización.

El secretario General del gremio, Roberto Cristalli, informó que el sindicato exige una propuesta “superadora” que contemple el IPC acumulativo, garantice el FONID y avance con el blanqueo de sumas no remunerativas, entre otros reclamos centrales vinculados a la estructura salarial docente.

Además, la UEPC pidió respuestas para quienes sufrieron retenciones de haberes vinculadas a la Tarjeta Bancor y solicitó que continúe la jerarquización de los cargos directivos dentro del sistema educativo provincial.

Dos paros: lunes 9 y miércoles 11 de marzo

En un comunicado, el gremio precisó que el lunes 9 de marzo realizará un paro de 24 horas con movilización en la ciudad de Córdoba y acciones en el interior provincial. La medida fue votada por unanimidad y se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

A su vez, Cristalli indicó que habrá una segunda medida de fuerza el miércoles 11 de marzo, también un paro de 24 horas con movilización. Sin embargo, aclaró que esa huelga podría quedar en suspenso si el Ejecutivo provincial presenta antes una oferta salarial que el gremio considere superadora.

Con estas definiciones, el conflicto docente en Córdoba suma un nuevo capítulo y vuelve a poner en duda la continuidad normal de las clases durante la próxima semana, mientras se espera si habrá una instancia de negociación que permita acercar posiciones.