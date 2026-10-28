Suben las temperaturas en Villa Carlos Paz, pero persiste el riesgo de tormentas durante las tardes

El miércoles y jueves tendrán períodos de sol y máximas que podrían alcanzar los 24 grados. La inestabilidad continuará presente en Punilla, con posibilidades de chaparrones y tormentas principalmente después del mediodía.

La recuperación de las temperaturas comenzará a sentirse con mayor claridad en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla durante este miércoles y jueves, luego de varios días de ambiente fresco y abundante nubosidad. Sin embargo, el ascenso térmico estará acompañado por condiciones todavía inestables, con posibilidades de lluvias y tormentas aisladas durante ambas jornadas.

Este miércoles 28 de octubre comenzó con temperaturas cercanas a los 12 grados y cielo parcialmente nublado. Para el resto de la mañana se anticipan períodos de sol y un progresivo aumento de la temperatura, que podría alcanzar una máxima de entre 22 y 23 grados.

Las condiciones más favorables se concentrarán durante la primera mitad del día. Hacia la tarde, en cambio, se espera un incremento de la nubosidad y podrían desarrollarse chaparrones y algunas tormentas aisladas, especialmente entre las últimas horas de la tarde y el comienzo de la noche.

El viento soplará predominantemente del sector este, con intensidad leve a moderada y ráfagas que podrían acercarse a los 20 km/h. Hacia la noche disminuirían las probabilidades de lluvia, con una tendencia a la reducción de la nubosidad.

Para el jueves 29, el pronóstico anticipa una nueva jornada templada, con una mínima cercana a los 10 u 11 grados y una máxima que podría ubicarse entre 23 y 24 grados.

La mañana ofrecería períodos de sol y cielo parcialmente nublado, pero las condiciones volverían a desmejorar después del mediodía. Los pronósticos mantienen probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas durante la tarde, con nuevos episodios de inestabilidad que podrían extenderse hacia las primeras horas de la noche.

El viento continuará soplando principalmente de los sectores este y noreste, con intensidad generalmente moderada.

La evolución prevista para ambas jornadas muestra una recuperación térmica que permitiría dejar atrás las tardes frías de los últimos días. No obstante, las condiciones seguirán siendo variables en las Sierras de Córdoba, donde el aumento de las temperaturas podría favorecer el desarrollo de tormentas durante las horas de mayor calentamiento.