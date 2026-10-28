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Buscan a un joven de 26 años visto por última vez en Villa Carlos Paz

La Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Primer Turno y la Unidad Judicial solicitaron colaboración para localizarlo. Su último paradero conocido corresponde al sábado 24 de octubre.

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz y la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Primer Turno solicitaron colaboración para dar con el paradero de Pablo Manuel Argüello, de 26 años, quien fue visto por última vez el sábado 24 de octubre en Villa Carlos Paz.

Según la descripción difundida, el joven mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos verdes oscuros y cabello castaño ondulado. Además, posee un tatuaje en uno de sus hombros.

Al momento de ser visto por última vez vestía pantalón negro y remera negra, y llevaba una mochila gris y verde.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono 03541-428181.

También se pueden brindar datos en la dependencia policial más cercana.

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