Trump sugirió que Venezuela podría convertirse en el estado 51 de Estados Unidos y elegir un gobernador

El presidente estadounidense volvió a plantear la posibilidad de incorporar al país sudamericano a su territorio durante un acto en Texas. Sus declaraciones estuvieron vinculadas con los acuerdos petroleros alcanzados con Caracas, tras la captura de Nicolás Maduro. El gobierno de Delcy Rodríguez ya había rechazado esa posibilidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a plantear que Venezuela podría convertirse en el estado número 51 de su país y que, en ese caso, sus habitantes deberían elegir a un gobernador en lugar de un presidente. La declaración se produjo este martes 27 de octubre durante un acto de campaña republicano en Corpus Christi, Texas, en el que destacó los acuerdos petroleros alcanzados con el gobierno venezolano.

«Se convertirá en un país próspero y, quién sabe, quizás algún día pronto se convierta en un próspero estado número 51. Es posible», expresó Trump ante sus seguidores.

El mandatario insistió inmediatamente con la idea, esta vez en tono de broma, al proponer que Venezuela pasara a formar parte de Estados Unidos.

«Hagámoslo el estado 51 y, en vez de un presidente, celebraremos elecciones para elegir a un gobernador. ¿Qué les parece?», manifestó.

Las declaraciones se produjeron durante una actividad vinculada con las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre, mientras Trump destacaba las ventajas económicas que, según su administración, obtuvo Washington después de la intervención militar de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Aunque el presidente volvió a mencionar expresamente una eventual incorporación territorial, no anunció ninguna iniciativa formal para concretarla.

El petróleo venezolano, en el centro del discurso

El comentario de Trump estuvo directamente relacionado con los acuerdos energéticos que Estados Unidos estableció con las autoridades venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez, quien asumió la Presidencia de manera interina tras la detención de Maduro.

Durante su intervención, el mandatario celebró la llegada a Texas de un cargamento de aproximadamente un millón de barriles de petróleo venezolano, transportado en dos buques hasta el puerto de Corpus Christi.

Trump aseguró que el petróleo contribuirá a aumentar el suministro energético estadounidense y permitirá reducir los precios de los combustibles.

«Quiero agradecer a Venezuela, donde nuestra relación se ha vuelto muy, muy buena, excelente, y donde las mayores compañías petroleras están invirtiendo miles y miles de millones de dólares», sostuvo.

El acuerdo involucra a la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP), que recibió concesiones sobre 17 yacimientos petroleros venezolanos.

Según la información difundida por la Casa Blanca, el gobierno estadounidense obtuvo una participación del 35% en la empresa matriz de NABEP y el derecho a comprar el 20% de su producción a precio de costo.

La compañía informó que el primer cargamento de un millón de barriles fue entregado sin costo para los contribuyentes estadounidenses, como parte de las condiciones iniciales del convenio.

Trump presentó ese entendimiento como uno de los principales resultados de la política de su gobierno hacia Venezuela y vinculó el acceso a sus recursos energéticos con la intervención militar que permitió capturar a Maduro el pasado 3 de enero.

Una idea que Venezuela ya rechazó

No es la primera vez que el mandatario estadounidense plantea la posibilidad de convertir a Venezuela en un nuevo estado de su país.

En marzo, después de un triunfo de la selección venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol, había insinuado esa alternativa mediante una publicación en su red Truth Social.

En mayo fue más explícito. Durante una conversación con el periodista John Roberts, de Fox News, aseguró que estaba considerando seriamente la incorporación de Venezuela a Estados Unidos.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez rechazó entonces esa posibilidad y reivindicó la independencia y soberanía de su país.

«Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia», respondió desde La Haya.

Rodríguez también sostuvo que Venezuela seguiría defendiendo su integridad territorial y recordó que el país había luchado históricamente para convertirse en una nación independiente.

Pese a esas diferencias, el gobierno venezolano mantuvo una agenda de cooperación con Washington, especialmente en materia energética y diplomática.

Estados Unidos impulsa una transición electoral en Venezuela

Las nuevas declaraciones de Trump se conocieron apenas un día después de que el Departamento de Estado estadounidense difundiera detalles de una hoja de ruta para avanzar hacia elecciones presidenciales en Venezuela durante 2027.

El esquema contempla la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, como pasos previos a una declaración de vacancia de la Presidencia que permitiría convocar a nuevos comicios.

De acuerdo con un alto funcionario del Departamento de Estado, el objetivo es establecer las condiciones institucionales necesarias para realizar una elección cuyo resultado sea reconocido por los distintos sectores políticos.

La administración estadounidense considera que Delcy Rodríguez debería dejar su cargo una vez completadas esas reformas, aunque todavía no existe una fecha definitiva para la convocatoria electoral.

El planteo de Trump sobre una eventual incorporación de Venezuela como estado estadounidense aparece así en medio de un proceso de transformación política en el que Washington mantiene una participación decisiva, tanto en las negociaciones institucionales como en la reorganización de la industria petrolera.