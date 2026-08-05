El Movimiento Derecho al Futuro Villa Carlos Paz rechazó la reforma a la Ley de Tierras y pidió que el Concejo se pronuncie

El espacio advirtió que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional podría facilitar el avance de capitales extranjeros sobre recursos naturales estratégicos. La Militancia Peronista adhirió al comunicado y ambos sectores convocaron a movilizarse este jueves 6 de agosto.

El Movimiento Derecho al Futuro de Villa Carlos Paz expresó su rechazo al proyecto promovido por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras y solicitó que el Concejo de Representantes adopte una posición institucional sobre la iniciativa.

Mediante un comunicado titulado “Defendemos los recursos naturales estratégicos. Rechazamos la ley de extranjerización de tierras”, el espacio sostuvo que la reforma podría debilitar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de personas, empresas o Estados extranjeros.

La declaración contó con la adhesión de La Militancia Peronista, cuyos integrantes se sumaron al pedido de defensa de la tierra, el agua y otros bienes considerados estratégicos.

Un llamado en defensa de la soberanía

El documento vinculó la discusión sobre la propiedad de la tierra con una concepción amplia de la soberanía nacional.

“La soberanía no se limita a las islas: también comprende la tierra, el agua, el litio, el petróleo y todos los recursos estratégicos que pertenecen al pueblo argentino”, expresó el espacio.

El texto tomó como referencia el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y planteó que la defensa del territorio continental requiere el mismo nivel de compromiso político y social.

Según el Movimiento Derecho al Futuro, el proyecto nacional “pone en riesgo esa soberanía al facilitar que intereses de empresas y Estados extranjeros avancen sobre recursos naturales de nuestro país”.

En el caso de Córdoba, el comunicado manifestó preocupación por el posible impacto sobre áreas naturales protegidas y zonas de bosque nativo.

Las afirmaciones forman parte del posicionamiento político de la agrupación, que definió la iniciativa como una herramienta de “extranjerización” del territorio.

Pedido a los partidos de Villa Carlos Paz

El espacio consideró que la discusión debería superar las diferencias partidarias y convocó a las distintas fuerzas políticas de Villa Carlos Paz a pronunciarse públicamente.

“La defensa del territorio argentino trasciende las diferencias partidarias y constituye una responsabilidad histórica de todas las fuerzas políticas comprometidas con el interés nacional”, señaló.

En esa línea, pidió que los partidos locales adopten una posición clara frente al proyecto y que el Concejo de Representantes apruebe una declaración institucional de rechazo.

“Creemos que nuestro Concejo debe pronunciarse con una declaración institucional de rechazo a este proyecto de ley”, sostuvo el comunicado.

El planteo busca trasladar al ámbito local un debate que tendrá lugar en el Congreso y que involucra el alcance de las restricciones sobre la compra y posesión de tierras por parte de capitales extranjeros.

Convocatoria para este jueves

El Movimiento Derecho al Futuro y La Militancia Peronista convocaron además a participar de la movilización prevista para este jueves 6 de agosto.

La actividad fue presentada como una jornada “en defensa de la tierra, la soberanía y el patrimonio nacional”.

El comunicado fue firmado por Omar Ruiz, Adrián Lizarriturri, Eduardo Macat, Mario Pino, Patricia Olocco, Luis Chacón, Elda González, Marcelo Goenaga, Oscar Horrach, Gustavo Francheschini, Andrea Brasseur y Gabriela Barobero.

Por La Militancia Peronista adhirieron Blanca Pérez, Jorge Néstor Britos, María Carolina Mendoza, Sofía Pereyra, Martina Cuadreli y Adriana Ponce de León.