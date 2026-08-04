Martes con nubosidad variable y leve ascenso térmico para el miércoles en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz tendrá dos jornadas frescas a templadas, con períodos de sol, presencia de nubes y bajas chances de alguna precipitación aislada.

La nubosidad variable acompañará este martes en Villa Carlos Paz, antes de un miércoles con temperaturas algo más elevadas y condiciones similares en las Sierras de Córdoba.

Durante este martes, el cielo alternará nubes y momentos de sol. La temperatura máxima se ubicará entre los 18° y 20°, con viento leve a moderado y un ambiente fresco durante buena parte de la jornada.

Hacia la noche, los registros descenderán hasta valores cercanos a los 10° u 11°. Algunas previsiones mantienen una posibilidad baja de precipitaciones aisladas, aunque no existe una coincidencia suficiente para anticipar lluvias.

El miércoles 5 de agosto comenzará con una mínima estimada entre los 9° y 12°. La mañana podría presentar abundante nubosidad, con una gradual aparición del sol durante el resto del día.

La máxima se moverá entre los 18° y 22°, mientras que el viento se mantendría leve a moderado. Las chances de lluvia continuarían siendo bajas y no aparece una señal firme de precipitaciones importantes.

El cambio más perceptible será la recuperación de la temperatura durante la tarde del miércoles, dentro de un panorama que seguirá dominado por la alternancia de nubes y claros.