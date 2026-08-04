Huerta Grande declaró la Emergencia Turística Municipal hasta fin de año

La medida contempla beneficios para alojamientos habilitados e incentivos destinados a regularizar establecimientos que todavía no se encuentran inscriptos.

El Concejo Deliberante de Huerta Grande aprobó la Ordenanza N.º 1673/2026, mediante la cual declaró la Emergencia Turística Municipal hasta el 31 de diciembre de 2026.

La disposición fue adoptada ante la disminución de la actividad registrada durante la temporada invernal y busca acompañar a los establecimientos de alojamiento de la localidad.

La ordenanza establece beneficios extraordinarios para los prestadores turísticos habilitados e incorpora incentivos para aquellos alojamientos que todavía no se encuentran inscriptos y busquen regularizar su situación.

De acuerdo con la información difundida por el municipio, las medidas apuntan a fortalecer la actividad turística y contribuir a la preservación de las fuentes laborales vinculadas con el sector.