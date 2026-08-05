Organizaciones de Punilla marcharán en Villa Carlos Paz contra los cambios a la Ley de Tierras

La movilización se realizará este jueves 6 de agosto, desde las 18, en la Plaza del Avión. Los sectores convocantes cuestionan el proyecto del Gobierno nacional por sus posibles efectos sobre la propiedad rural, los recursos naturales y los territorios de comunidades campesinas e indígenas.

Organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos, de pueblos originarios y agrupaciones de jubilados convocaron a una movilización para este jueves 6 de agosto, a las 18, en Villa Carlos Paz, en rechazo al proyecto del Gobierno nacional que plantea modificaciones a la Ley de Tierras.

La concentración tendrá lugar en la Plaza del Avión, y formará parte de una jornada de protestas prevista en distintas ciudades del país.

La convocatoria fue presentada este martes por integrantes de la coordinadora conformada en Punilla, quienes llamaron a vecinos, instituciones y organizaciones de la región a sumarse a la manifestación.

Según explicaron, el reclamo apunta a impedir la aprobación de cambios que, a criterio de los sectores convocantes, podrían ampliar la participación extranjera en la propiedad de tierras rurales y facilitar una mayor concentración de recursos estratégicos.

Las organizaciones sostienen que las modificaciones podrían afectar zonas vinculadas con glaciares, humedales, nacientes de ríos, recursos hídricos, áreas mineras y energéticas, además del mar y las vías navegables.

También expresaron preocupación por eventuales cambios relacionados con el uso de terrenos afectados por incendios, los desalojos y los conflictos en territorios habitados por comunidades campesinas e indígenas.

“Esto nos afecta de manera negativa a todos, sin importar edades, ideas, ubicación geográfica ni procedencia”, señalaron durante la presentación de la actividad.

Foto: Bambacoop

Los referentes indicaron que la actual legislación establece límites a la propiedad extranjera de tierras rurales y consideraron que una flexibilización de esas restricciones implicaría una pérdida de soberanía sobre bienes naturales y áreas sensibles.

Además de la movilización, la campaña nacional busca reclamar a diputados y senadores que no acompañen el proyecto cuando sea tratado en el Congreso.

Los organizadores remarcaron que la protesta de Villa Carlos Paz no será una acción aislada, sino parte de una jornada simultánea que incluirá marchas en la ciudad de Córdoba y en otras localidades del país.