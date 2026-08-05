Potencia Argentina: Villa Carlos Paz recibirá a 118 dirigentes de todo el país en un encuentro de formación política

Del jueves 6 al domingo 9 de agosto se realizará la apertura de una nueva cohorte de Potencia Argentina, un programa federal y multipartidario. Los participantes fueron seleccionados entre 4.293 postulantes de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Villa Carlos Paz será sede desde este jueves del Encuentro Nacional de Apertura de la segunda cohorte 2026 de Potencia Argentina, un programa de formación política que reunirá a 118 dirigentes emergentes de las 24 jurisdicciones del país.

Las actividades se desarrollarán entre el 6 y el 9 de agosto y marcarán el comienzo de un proceso de capacitación de cuatro meses centrado en liderazgo, gestión pública, comunicación política y construcción de consensos.

Los integrantes de esta nueva cohorte fueron seleccionados entre 4.293 postulantes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El grupo estará conformado por dirigentes de diferentes partidos políticos, funcionarias y funcionarios, concejales, legisladores, referentes sociales, profesionales y representantes del sector privado.

Formación y construcción de acuerdos

Durante el programa, los participantes cursarán 20 clases y formarán parte de dos encuentros nacionales y uno regional.

La propuesta incluirá contenidos sobre liderazgo, administración pública, innovación, desarrollo productivo y comunicación, además de espacios de intercambio entre dirigentes con distintas pertenencias políticas y realidades territoriales.

Desde la organización señalaron que uno de los principales objetivos es generar vínculos que trasciendan las identidades partidarias y permitan desarrollar herramientas para la búsqueda de acuerdos.

El director ejecutivo de Potencia Argentina, Santiago Bermúdez, sostuvo que la elección de Villa Carlos Paz permitirá reunir durante cuatro días a personas con recorridos e ideas diversas.

“Comparten una misma convicción: que podemos elevar la vara de la dirigencia política con mejor formación y liderazgos preparados para construir consensos a partir del diálogo y el respeto”, expresó.

Para Bermúdez, la presencia de representantes de todo el territorio nacional constituye “mucho más que el inicio de una nueva cohorte” y reafirma el carácter federal del programa.

Más de 400 dirigentes desde 2024

Potencia Argentina comenzó a desarrollarse en 2024 y, con esta cuarta cohorte, alcanzará a 437 dirigentes formados de todas las provincias y de diferentes espacios políticos.

De acuerdo con los datos proporcionados por la organización, 66 participantes de las ediciones anteriores fueron posteriormente candidatos en distintos procesos electorales, mientras que 25 resultaron elegidos para ocupar cargos legislativos o ejecutivos.

La iniciativa se presenta como un espacio multipartidario orientado a identificar y acompañar a una nueva generación de referentes con participación en sus comunidades.

Forma parte de Democracia+, un proyecto regional que promueve la formación de liderazgos políticos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en América Latina.

Durante las jornadas en Villa Carlos Paz, los participantes comenzarán a discutir los desafíos actuales de la dirigencia, la pérdida de confianza ciudadana, la polarización política y las capacidades necesarias para gestionar y transformar sus territorios.