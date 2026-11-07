Talleres reaccionó en el segundo tiempo, empató con Estudiantes y cerró un Clausura para el olvido

El Matador igualó 1-1 en el estadio Mario Alberto Kempes por la última fecha del campeonato. Román Riquelme, en contra, adelantó al Pincha, pero Alexandro Maidana consiguió la igualdad. El equipo de Omar De Felippe terminó con apenas 13 puntos y quedó fuera de los playoffs.

Talleres se despidió del Torneo Clausura con un empate 1-1 frente a Estudiantes de La Plata, este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes, en el cierre de una campaña que estuvo muy lejos de las expectativas del conjunto cordobés.

El equipo dirigido por Omar De Felippe comenzó en desventaja por un gol en contra de Román Riquelme, a los 37 minutos del primer tiempo, pero mejoró considerablemente después del descanso y encontró la igualdad mediante un cabezazo de Alexandro Maidana, a los 7 minutos del complemento.

El resultado dejó a Talleres con 13 puntos en 16 partidos, en el 13º puesto de la Zona A, sin posibilidades de acceder a los playoffs y con un balance negativo de su participación en el segundo torneo del año.

Un gol en contra complicó el primer tiempo

El encuentro comenzó con un desarrollo equilibrado, aunque con dificultades de ambos equipos para generar situaciones claras.

Talleres buscó profundidad con Valentín Depietri y Agustín Álvarez Martínez, mientras Estudiantes intentó manejar la pelota mediante las asociaciones entre Joaquín Correa, Tiago Palacios y Alexis Castro.

El Pincha tuvo una buena oportunidad a los 32 minutos, cuando Joaquín Tobio Burgos sacó un remate que obligó a una intervención de Ezequiel Unsain.

La respuesta de Talleres llegó poco después, con un cabezazo de Álvarez Martínez que controló Fernando Muslera.

Sin embargo, a los 37 minutos se produjo la jugada que abrió el marcador.

Tobio Burgos envió un centro desde la izquierda y Román Riquelme, en su intento por despejar, terminó introduciendo la pelota en su propio arco.

El gol resultó un golpe para el conjunto cordobés, que había conseguido mantenerse en partido y comenzaba a encontrar algunos espacios en ataque.

Antes del descanso, Talleres tuvo una oportunidad inmejorable para igualar. Álvarez Martínez ganó de cabeza con Muslera fuera de posición, pero su definición se fue desviada cuando el arco había quedado prácticamente desprotegido.

Chiavassa cambió el ritmo y Maidana consiguió el empate

De Felippe decidió modificar el ataque durante el entretiempo. Emiliano Chiavassa ingresó en reemplazo de Rick Lima Morais y su presencia terminó siendo determinante para cambiar el desarrollo.

El juvenil aportó velocidad y profundidad por la banda derecha, un sector desde el que Talleres comenzó a generar las mejores oportunidades.

La reacción encontró recompensa rápidamente.

A los 7 minutos del segundo tiempo, Chiavassa desbordó por la derecha y lanzó un centro preciso para Alexandro Maidana, que apareció dentro del área y conectó un cabezazo que superó a Muslera.

El 1-1 reflejó la mejoría del Matador, que pasó a jugar con mayor decisión ofensiva.

Poco después, Mateo Cáceres probó desde media distancia y el arquero uruguayo respondió con seguridad. También Augusto Schott tuvo una ocasión para poner en ventaja al conjunto local, pero nuevamente apareció Muslera.

Talleres insistió especialmente por los costados, mientras Estudiantes intentaba recuperar el control mediante modificaciones en el mediocampo y el ataque.

Con el correr de los minutos, De Felippe también dispuso los ingresos de Lautaro Ortiz, Giovanni Baroni y Valentín Dávila para sostener la intensidad.

El Matador tuvo dos oportunidades importantes en el cierre.

Primero, Ortiz envió un centro que atravesó toda el área chica sin encontrar a un compañero que pudiera empujarlo. Más tarde, Dávila desbordó por la derecha y habilitó a Chiavassa, pero el juvenil no consiguió conectar correctamente la pelota.

El marcador ya no se modificó y los dos equipos terminaron repartiendo puntos.

Talleres cerró una campaña muy por debajo de lo esperado

La igualdad dejó un balance preocupante para Talleres, que terminó el Clausura con 13 unidades y fuera de los ocho puestos de clasificación a octavos de final.

El equipo cordobés había conseguido cortar una racha de cinco partidos sin victorias con el 3-0 frente a Deportivo Riestra en la fecha anterior, pero no logró despedirse con otro triunfo ante su público.

La irregularidad fue una constante durante el campeonato y terminó alejándolo tempranamente de la pelea por los playoffs.

En la tabla anual, el Matador acumuló 39 puntos, lejos de los puestos que entregan plazas para las competencias internacionales de 2027.

Estudiantes tampoco tuvo una buena campaña en el Clausura. El equipo de Alexander Medina finalizó con 16 puntos en la Zona B, también eliminado de los playoffs.

Sin embargo, el Pincha tiene por delante el partido más importante de su temporada: la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

Para Talleres, en cambio, el empate significó el cierre de su participación oficial en 2026. La recuperación que mostró durante el segundo tiempo no alcanzó para conseguir una última victoria y el equipo deberá encarar la próxima temporada con la necesidad de mejorar considerablemente su rendimiento.