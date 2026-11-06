Belgrano reaccionó tarde, perdió 2-1 con Gimnasia y cerró la fase regular sin poder levantar cabeza

El Pirata cayó en La Plata por la última fecha del Torneo Clausura. Lucas Janson y Agustín Auzmendi adelantaron al Lobo, mientras Alcides Benítez descontó antes del descanso. El equipo de Zielinski terminó con 23 puntos y deberá jugar los octavos de final como visitante.

Belgrano cerró la fase regular del Torneo Clausura con una nueva derrota. Este jueves cayó 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 16 de la Zona B, y acumuló su cuarto partido consecutivo sin victorias.

El equipo de Ricardo Zielinski pagó caro un comienzo desfavorable. Lucas Janson, a los 6 minutos, y Agustín Auzmendi, a los 27, construyeron la ventaja del conjunto platense. Alcides Benítez descontó en tiempo agregado del primer período y mantuvo abierta la posibilidad de una remontada que finalmente no llegó.

Belgrano terminó la primera fase con 23 puntos, sin poder mejorar su ubicación para conseguir la localía en los octavos de final, instancia a la que ya había asegurado su clasificación.

Gimnasia golpeó temprano y aprovechó sus oportunidades

El encuentro comenzó de la peor manera para el Pirata.

A los 6 minutos, Matías Melluso avanzó por la izquierda y lanzó un centro que encontró a Lucas Janson libre de marca en el segundo palo. El delantero conectó un cabezazo cruzado y superó a Thiago Cardozo para establecer el 1-0.

La ventaja obligó a Belgrano a adelantar sus líneas y buscar rápidamente una reacción.

El equipo cordobés consiguió generar dos oportunidades muy claras. Primero, Emiliano Rigoni recibió un centro de Lucas Zelarayán y sacó un zurdazo que exigió una gran respuesta del arquero Harlen Castillo.

Poco después, Lucas Passerini aguantó la pelota frente a los defensores y habilitó a Franco Vázquez, cuyo remate terminó estrellándose contra el travesaño.

Belgrano había conseguido instalarse en campo rival, pero Gimnasia volvió a mostrar una eficacia que terminó marcando diferencias.

A los 27 minutos, otra acción por la izquierda encontró a Melluso en posición de asistir. Su envío llegó hasta Agustín Auzmendi, que definió cerca del arco para establecer el 2-0.

El asistente había señalado posición adelantada, pero después de una extensa revisión del VAR, el árbitro Luis Lobo Medina convalidó el gol.

Benítez descontó antes del descanso

La diferencia de dos goles no reflejaba completamente lo sucedido en el campo.

Belgrano había conseguido generar situaciones, aunque se encontraba con un Gimnasia mucho más efectivo.

El conjunto de Zielinski volvió a acercarse mediante una pelota detenida ejecutada por Zelarayán. Después de varios rebotes dentro del área, Marcelo Torres salvó al equipo local prácticamente sobre la línea.

Poco después, el propio Zelarayán ejecutó un tiro libre que terminó golpeando en el costado externo de la red.

El descuento finalmente llegó en el primer minuto de tiempo agregado.

Federico Ricca ganó de cabeza dentro del área y obligó a una gran intervención de Castillo. El arquero consiguió rechazar, pero Alcides Benítez apareció para capturar el rebote y convertir el 2-1.

El gol cambió las perspectivas para el complemento. Belgrano había conseguido reducir la diferencia y se fue al descanso con posibilidades concretas de alcanzar el empate.

Belgrano buscó, pero Castillo sostuvo la victoria

En el segundo tiempo, el Pirata asumió la iniciativa y volvió a jugar buena parte del encuentro en campo rival.

El equipo cordobés intentó aprovechar la circulación de Zelarayán y Vázquez para encontrar espacios frente a una defensa platense que se replegó para proteger la ventaja.

Gimnasia respondió con algunas salidas rápidas. Marcelo Torres generó una de las principales aproximaciones locales con un remate desde afuera del área.

Zielinski buscó mayor presencia ofensiva con el ingreso de Nicolás Fernández por Santiago Longo, mientras el conjunto platense comenzó a administrar los tiempos del encuentro.

La situación más clara para alcanzar el empate llegó con un cabezazo de Lucas Passerini. Castillo reaccionó para desviar la pelota y volvió a intervenir inmediatamente sobre el rebote, evitando que Belgrano consiguiera el segundo gol.

El arquero colombiano terminó siendo una de las piezas importantes para sostener el triunfo del Lobo.

El complemento también tuvo una acción discutida cuando Nicolás Barros Schelotto cometió una fuerte infracción sobre Longo. Los jugadores de Belgrano reclamaron la expulsión, pero Lobo Medina resolvió la jugada con una tarjeta amarilla.

Pese a la insistencia del Pirata, el marcador ya no volvió a modificarse.

Un cierre irregular antes de los playoffs

La derrota confirmó las dificultades que atravesó Belgrano durante el último tramo del campeonato.

Después de vencer a Talleres en el clásico cordobés y conseguir un importante triunfo ante Racing en Avellaneda, el equipo de Zielinski parecía encaminado a disputar los primeros lugares de la Zona B.

Sin embargo, aquella victoria frente a Racing terminó siendo la última.

Después llegaron las derrotas ante River y Aldosivi, el empate 2-2 frente a Barracas Central —cuando había conseguido ponerse dos goles arriba— y ahora la caída ante Gimnasia.

El Pirata terminó con 23 unidades en 16 fechas y dejó pasar la oportunidad de llegar a los playoffs con una mejor ubicación.

Para Gimnasia, en cambio, la victoria permitió cerrar una buena fase regular. El conjunto dirigido por Ariel Pereyra llegó a 31 puntos y terminó tercero en su grupo, con la localía asegurada para el primer cruce eliminatorio.

Lo que viene

Belgrano ya tiene asegurada su participación en los octavos de final del Torneo Clausura, pero deberá disputar ese encuentro como visitante.

Su rival y la ubicación definitiva en la Zona B quedarán establecidos cuando se complete la última fecha de la fase regular.

El Pirata llegará a esa instancia con la necesidad de recuperar la solidez defensiva y la eficacia que había mostrado durante su mejor momento del campeonato.

En La Plata volvió a generar oportunidades para conseguir otro resultado, pero recibió dos goles tempraneros y no logró completar la remontada.

La clasificación ya está conseguida. Ahora, para Belgrano, el desafío será recuperar su mejor versión cuando comiencen los partidos eliminatorios.