River se recuperó ante Aldosivi, ganó 2-0 y quedó cerca de asegurar la localía en los playoffs

El Millonario se impuso en Mar del Plata con un penal de Lucas Beltrán y un gol de Ángel Correa sobre el final. El VAR fue protagonista al anular un tanto del local y sancionar la mano que permitió abrir el marcador. El equipo de Leonardo Ponzio cerró la fase regular con 26 puntos y quedó cuarto en la Zona B, a la espera de los resultados de sus perseguidores.

River dejó atrás la derrota en el Superclásico y cerró la fase regular del Torneo Clausura con una victoria necesaria. Este jueves venció 2-0 a Aldosivi en el estadio José María Minella, de Mar del Plata, por la fecha 16, en un partido que le costó resolver bastante más de lo esperado frente a un rival que ya perdió la categoría.

Lucas Beltrán, de penal a los 30 minutos del segundo tiempo, abrió el marcador después de una intervención del VAR. Ángel Correa, en el primer minuto de descuento, estableció el resultado definitivo y aseguró tres puntos que dejaron al equipo de Leonardo Ponzio con 26 unidades, ubicado provisionalmente en el cuarto lugar de la Zona B.

El triunfo también le permitió recuperar algo de tranquilidad después del 1-0 sufrido ante Boca en la Bombonera, aunque volvió a mostrar dificultades para transformar el dominio territorial en situaciones verdaderamente peligrosas.

River tuvo la pelota, pero le faltó profundidad

El Millonario asumió la iniciativa desde el comienzo, con Thiago Almada y Ángel Correa como principales responsables de generar juego.

Ponzio presentó una formación con modificaciones obligadas por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en el Superclásico, además de apostar por el juvenil Santiago Espíndola en el mediocampo.

Aldosivi, dirigido por Javier Sanguinetti, se replegó para cerrar espacios y buscar oportunidades de contragolpe.

River consiguió instalarse en campo rival, pero le costó encontrar precisión en los metros finales.

Tomás Galván desperdició una buena oportunidad después de un rebote dentro del área y Lucas Acosta respondió ante una definición de Lucas Beltrán, que había conseguido encontrar espacio entre los defensores.

La ocasión más clara llegó con un tiro libre de Thiago Almada, cuyo remate superó al arquero y terminó estrellándose contra el travesaño.

Pese a esas aproximaciones, River nunca logró imponer una superioridad tan marcada como sugerían las diferencias entre ambos planteles. Aldosivi sostuvo el orden defensivo y consiguió llegar al descanso con el marcador igualado.

Un gol anulado y un penal que cambió el partido

El complemento comenzó con un desarrollo similar. River manejó la pelota, aunque sin demasiada profundidad, mientras Aldosivi intentó adelantar algunos metros sus líneas.

El conjunto visitante tuvo una oportunidad mediante Nicolás Otamendi, que apareció libre para conectar un cabezazo, pero no consiguió dirigirlo al arco.

La situación más importante llegó en el área de River.

A los 14 minutos del segundo tiempo, una salida defectuosa de Santiago Beltrán, que chocó con Otamendi al intentar despejar, dejó la pelota servida para el ataque local.

Después de una serie de rebotes, Santiago Moya consiguió enviarla a la red y desató el festejo de los hinchas marplatenses.

Sin embargo, el VAR intervino y detectó una posición adelantada de Andrés Vombergar durante la acción. El árbitro Bryan Ferreyra anuló el tanto y el encuentro continuó 0-0.

La segunda intervención decisiva de la tecnología llegó pocos minutos después, esta vez en el área de Aldosivi.

Sebastián Driussi, que había ingresado por Galván, ejecutó un tiro libre que impactó en el brazo de Vombergar cuando integraba la barrera defensiva.

Ferreyra no sancionó inicialmente la infracción, pero fue convocado por el VAR para revisar las imágenes.

Después de observar la jugada, consideró que el movimiento del brazo constituía una mano sancionable y cobró penal para River.

A los 30 minutos del complemento, Lucas Beltrán se hizo cargo de la ejecución y definió con precisión para establecer el 1-0.

Fue el primer gol del delantero desde su regreso al club.

Correa lo liquidó en tiempo agregado

Con la ventaja, River encontró mayores espacios para atacar a un Aldosivi que ya no tenía margen para esperar.

Ponzio renovó el equipo con los ingresos de Francisco Ortega, Rafael Santos Borré y Lucas Silva, buscando sostener la intensidad durante el tramo final.

El segundo gol llegó cuando se disputaba el primer minuto de tiempo agregado.

Borré participó en una acción por la izquierda y habilitó a Ortega, que llegó al fondo y envió un centro hacia atrás.

Ángel Correa apareció sin marca dentro del área y definió de primera para superar a Acosta y establecer el 2-0 definitivo.

River terminó el partido con una amplia superioridad estadística, reflejada en 23 remates contra apenas dos del local, aunque necesitó de un penal para romper un encuentro que se había mantenido cerrado durante buena parte de la tarde.

Ponzio valoró la reacción después del Superclásico

Tras el encuentro, Leonardo Ponzio destacó especialmente la respuesta anímica de sus futbolistas después de la derrota ante Boca.

“Después del resultado del domingo, es todo cabeza; teníamos que levantar cabeza”, sostuvo el entrenador, quien reconoció que River tenía la responsabilidad de imponerse ante un rival que ya había descendido.

También remarcó la importancia de recuperar confianza antes de ingresar a la etapa eliminatoria.

“Volver a ganar te da confianza; dentro de todo, podés corregir con el ánimo positivo”, explicó.

Ponzio admitió que el equipo todavía debe mejorar su funcionamiento, pero ratificó el objetivo de pelear por el título.

“La historia marca que nunca nos podemos bajar de poder llevarnos un campeonato”, afirmó.

River cerró cuarto y espera la definición de la zona

Con la victoria, River terminó su participación en la fase regular con 26 puntos y una diferencia de gol de +7, ubicado en el cuarto puesto de la Zona B.

El resultado lo dejó muy cerca de asegurar la localía en los octavos de final, aunque esa posición todavía depende de los encuentros pendientes de sus perseguidores.

Belgrano y Barracas Central, ambos con 23 puntos antes de disputar sus últimos compromisos, necesitan conseguir victorias por amplias diferencias para desplazar al Millonario.

En la tabla anual, River alcanzó los 55 puntos y aseguró su participación en la Copa Sudamericana 2027. Para acceder a la próxima Libertadores deberá conquistar el Torneo Clausura.

Aldosivi, por su parte, cerró su participación en Primera División. El equipo marplatense ya había descendido y jugará la próxima temporada en la Primera Nacional.

Lo que viene

River ya tiene asegurada su participación en los octavos de final del Torneo Clausura y espera conocer a su rival, que surgirá de las posiciones definitivas de la Zona A.

Si conserva el cuarto puesto, disputará ese primer cruce como local en el estadio Monumental.

El día y el horario del encuentro todavía no fueron confirmados oficialmente.

Después de una fase regular irregular y una derrota en el Superclásico que había profundizado los cuestionamientos, River cerró con una victoria que le permite recuperar confianza.

El resultado fue favorable, aunque el funcionamiento todavía dejó aspectos por corregir. En los playoffs, donde cada partido será eliminatorio, el equipo de Ponzio necesitará algo más que el dominio territorial que mostró en Mar del Plata.