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San Antonio de Arredondo será sede de la Expo Tentación Keto y Encuentro de Bienestar

La propuesta se realizará el domingo 15 de noviembre, de 11 a 20, en el Salón La Serena Eventos. Habrá charlas, capacitaciones, experiencias gastronómicas y más de 40 emprendimientos y productores locales. La entrada será libre y gratuita.

San Antonio de Arredondo recibirá el próximo domingo 15 de noviembre la Expo Tentación Keto y Encuentro de Bienestar, una jornada que reunirá propuestas vinculadas con la alimentación, el bienestar y los hábitos saludables.

El encuentro se desarrollará de 11 a 20 en el Salón La Serena Eventos, con entrada libre y gratuita para vecinos y visitantes.

La programación contará con más de diez disertantes, que ofrecerán charlas, capacitaciones y distintas experiencias relacionadas con el bienestar y la alimentación.

Uno de los ejes de la exposición será la gastronomía, con clases y actividades dedicadas a la pastelería plant based, vegana, keto y low carb, que permitirán conocer diferentes alternativas de elaboración y preparación de alimentos.

Además, participarán más de 40 emprendimientos y productores locales, que tendrán un espacio para presentar sus productos, compartir experiencias y establecer vínculos con el público.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo y se incorpora a la agenda de actividades de noviembre de la localidad, con una propuesta que combina capacitación, gastronomía y promoción de emprendimientos.

La Expo Tentación Keto y Encuentro de Bienestar tendrá lugar el domingo 15 de noviembre, de 11 a 20, en el Salón La Serena Eventos, con acceso gratuito.

lajornada
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