Después del descenso térmico, las Sierras de Córdoba recuperarán temperaturas primaverales este domingo

El ingreso de aire frío dejó máximas cercanas a los 19 grados y ráfagas del sur en Punilla. Para mañana se anticipa una recuperación térmica, con cielo despejado y temperaturas de hasta 23 grados.

El primer fin de semana completo de noviembre presenta un marcado contraste en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla. Después del ingreso de viento sur que provocó un descenso de las temperaturas, este sábado transcurre con un ambiente fresco y nubosidad variable, mientras que el domingo ofrecerá condiciones más agradables, con abundante sol y una recuperación térmica.

Este sábado 7 de noviembre comenzó con temperaturas bajas y cielo parcialmente nublado. Cerca de las 10.30, el termómetro rondaba los 15 grados y el viento del sector sur continuaba siendo protagonista.

Para el resto de la jornada se espera una máxima cercana a los 19 grados, con períodos de sol que alternarán con momentos de mayor nubosidad.

El viento soplará principalmente del sur y sudeste, con intensidad moderada y ráfagas que podrían alcanzar los 50 a 55 km/h, aunque tenderán a disminuir durante la tarde y la noche.

Las probabilidades de precipitaciones serán bajas y se espera una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas hacia el cierre del día.

El cambio más significativo llegará el domingo 8, cuando se anticipa una jornada mayormente soleada, con temperaturas en recuperación y viento de menor intensidad.

La mañana será fría, con una mínima que podría descender hasta valores de 5 a 8 grados, pero el ascenso térmico se hará sentir durante el día y la máxima alcanzaría los 22 o 23 grados.

El cielo permanecerá mayormente despejado, con escasas posibilidades de lluvia y viento predominante del sector este y noreste, de intensidad leve a moderada.

El domingo ofrecerá, de esta manera, las condiciones más favorables para las actividades al aire libre en Villa Carlos Paz y las localidades serranas, con una tarde templada después del fresco y el viento del sábado.

La recuperación de las temperaturas continuaría durante el lunes, cuando los pronósticos anticipan máximas cercanas a los 25 o 26 grados.