Valle Hermoso reforzará los patrullajes tras una serie de ataques vandálicos contra el alumbrado público

Los daños afectaron tableros eléctricos de los barrios San Jorge, Santa Teresa y Monte Olivo. En San Jorge quedaron fuera de servicio más de 40 luminarias. El municipio informó que las instalaciones ya fueron reparadas y anunció controles preventivos durante la madrugada.

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció que reforzará los patrullajes y controles de seguridad ante la reiteración de hechos de vandalismo contra tableros eléctricos del alumbrado público, registrados durante los últimos días en distintos sectores de la localidad.

Los episodios afectaron principalmente a los barrios San Jorge, Santa Teresa y Monte Olivo, donde se produjeron daños en las instalaciones que abastecen de energía a las luminarias de la vía pública.

La situación más importante se registró en barrio San Jorge, donde los destrozos provocaron la interrupción del servicio de más de 40 luminarias, dejando sectores sin iluminación.

Según informó el municipio, el equipo de Alumbrado Público realizó las reparaciones necesarias y logró restablecer el funcionamiento de los tableros y las luminarias afectadas.

Frente a la reiteración de estos hechos, el gobierno local elaboró un relevamiento de la totalidad de los tableros eléctricos que abastecen al sistema de iluminación de los distintos barrios.

A partir de esa identificación, el área de Seguridad Ciudadana implementará patrullajes y controles específicos en los sectores donde se encuentran las instalaciones, con especial atención durante las horas de la madrugada.

La medida busca prevenir nuevos ataques y evitar interrupciones en un servicio esencial para la circulación y la seguridad de los vecinos.