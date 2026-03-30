Sube la temperatura en Villa Carlos Paz: lunes estable y martes con máxima de 32°

El SMN anticipa dos jornadas sin lluvias en Punilla, con ambiente cada vez más cálido. Este lunes 30 se espera una máxima de 30°, mientras que este martes 31 el calor se intensificará hasta los 32°, también con 0% de precipitaciones durante todo el día.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un arranque de semana plenamente estable, con cielo parcialmente nublado, sin chances de lluvia y temperaturas en ascenso.

Para este lunes 30, el tiempo se mantendrá firme durante toda la jornada. El SMN marca apenas 0–10% de probabilidad de precipitaciones en la mañana y la tarde, y 0% hacia la noche. La temperatura irá desde unos 23° hasta una máxima de 30°, con viento de 13–22 km/h en el arranque, que subirá a 23–31 km/h por la tarde. En ese tramo también se prevén ráfagas de 42–50 km/h.

El martes 31 seguirá en la misma línea, pero con más calor. Durante la mañana, la tarde y la noche no se esperan precipitaciones (0%), con una temperatura que partirá de 17°, rondará los 23° en la mañana avanzada y llegará hasta una máxima de 32° por la tarde. El viento se moverá entre 13–22 km/h y 23–31 km/h, y otra vez aparecen ráfagas de 42–50 km/h entre la mañana y la tarde.

Para tener en cuenta: si se mantiene esta tendencia, este martes 31 será el día más caluroso de los dos, mientras que el principal dato a seguir en ambas jornadas será el aumento del viento y las ráfagas.