Visita del papa León XIV a Córdoba: dónde verlo, cómo llegar a la misa en FAdeA y qué tener en cuenta

El Pontífice estará en Córdoba el martes 10 de noviembre y encabezará una celebración multitudinaria, recorrerá las calles en Papamóvil y participará de encuentros en el Arzobispado y la Catedral. Habrá colectivos gratuitos, estacionamientos especiales, recorridos peatonales y numerosos cortes de tránsito. Una guía para organizar la participación, especialmente para quienes viajen desde Villa Carlos Paz y Punilla.

La visita del papa León XIV a Córdoba, prevista para el martes 10 de noviembre, movilizará a cientos de miles de personas provenientes de distintos puntos de la provincia, del país y del exterior. Ante la magnitud de la convocatoria, las autoridades difundieron un operativo especial de transporte, accesos y seguridad, y recomendaron planificar con anticipación dónde participar.

El cronograma contempla cuatro oportunidades para ver al Pontífice: la misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), su recorrido por las calles de Córdoba en Papamóvil, el saludo desde el balcón del Arzobispado y el encuentro en la Catedral.

La principal recomendación del Arzobispado, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Córdoba es elegir uno solo de estos lugares. Debido a los cortes de tránsito y la gran concentración de público, será muy difícil trasladarse entre distintos puntos durante la jornada.

La misa en FAdeA: horarios, accesos e inscripción

La actividad central será la Santa Misa del martes 10 de noviembre, a las 10, en el predio de FAdeA, ubicado en avenida Fuerza Aérea Argentina 5505, junto a Circunvalación.

Se espera una concurrencia de aproximadamente 800.000 personas. Antes de la celebración, León XIV recorrerá el predio en Papamóvil para acercarse a los asistentes.

Las puertas abrirán el lunes 9 a las 18, y permanecerán habilitadas durante toda la noche. A las 19 comenzará una Vigilia Joven con espectáculos musicales y actividades de preparación para la llegada del Papa.

El predio estará dividido en cuadrantes y contará con más de 50 pantallas gigantes para seguir la celebración y las posteriores actividades del Pontífice.

Habrá dos ingresos peatonales:

Acceso Norte: avenida Fuerza Aérea y Circunvalación.

avenida Fuerza Aérea y Circunvalación. Acceso Sur: avenida La Donosa y Circunvalación.

La inscripción anticipada está recomendada y puede realizarse desde el sitio oficial elpapaencordoba.com.ar, que dirige al registro nacional de la visita.

El plazo para solicitar ubicaciones especiales y sectores asignados finalizó el 28 de octubre, pero continúa abierta la inscripción para el público general, sin sector reservado.

Cómo llegar desde Villa Carlos Paz y Punilla

Para quienes viajen desde Villa Carlos Paz, el sur de Punilla y otras localidades de la región, el operativo contempla un ingreso específico por la autopista Córdoba–Carlos Paz, identificado como Acceso 1.

Los automovilistas que utilicen esta vía deberán dirigirse al Estacionamiento 3, ubicado en la zona de Variante Pueyrredón y barrio Aeronáutico.

La señalización estará colocada después del peaje, donde se deberá seguir la indicación de ingreso al estacionamiento correspondiente.

También se habilitará el estacionamiento sobre la autopista Córdoba–Carlos Paz, desde el peaje hasta Circunvalación, de acuerdo con el esquema oficial de circulación.

Los espacios estarán disponibles desde el lunes 9 a las 12, con ingreso por orden de llegada y hasta completar su capacidad.

Un aspecto importante es que los estacionamientos cercanos a FAdeA se encuentran a una distancia de entre cuatro y seis kilómetros del predio, por lo que será necesario completar el trayecto caminando.

Para los grupos que viajen en micros o minibuses, se dispuso un sector sobre Circunvalación, desde la pasarela de Villa Unión hasta avenida Armada Argentina, en ambas vías.

Por la cantidad de vehículos prevista, las autoridades recomiendan llegar con suficiente anticipación, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los mapas oficiales antes de salir.

Peregrinaciones a pie: los puntos de referencia y cuánto se tarda

La organización promueve que los asistentes lleguen caminando a FAdeA, tanto para reducir la congestión vehicular como para facilitar el ingreso ordenado.

En la web oficial se identificaron diez lugares de referencia desde los cuales se calcularon tiempos aproximados de caminata hasta el predio.

Hacia el Acceso Sur:

Plaza 12 de Octubre, barrio Villa El Libertador: 1 hora y 10 minutos.

Jockey Club, barrio Jardín: 1 hora y 35 minutos.

Polideportivo El Quebracho, barrio El Quebracho: 3 horas.

Hacia el Acceso Norte:

Plaza España, barrio Nueva Córdoba: 1 hora y 44 minutos.

Plaza Colón, barrio Alberdi: 2 horas.

Mujer Urbana, barrio Argüello: 2 horas y 20 minutos.

Plaza Rivadavia, barrio Alta Córdoba: 2 horas y 30 minutos.

Plaza Gregoria Matorras, barrio General Bustos: 2 horas y 50 minutos.

Plaza Lavalle, barrio San Vicente: 3 horas.

Cancha de Peñarol, barrio Autódromo: 3 horas y 10 minutos.

Estos tiempos fueron estimados para una caminata tranquila y pueden variar según la cantidad de personas y las condiciones de circulación.

Los puntos de concentración definitivos y las rutas oficiales de peregrinación todavía no fueron publicados. La organización anticipó que habrá lugares de encuentro en distintos barrios de Córdoba y que los recorridos se incorporarán próximamente a la web especial de la visita.

Colectivos gratuitos y estacionamientos

Durante el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, el transporte urbano de Córdoba será gratuito y habrá servicios especiales para facilitar el acercamiento a FAdeA.

Se establecieron dos puntos principales de salida:

Zona Norte: Estación Rodríguez del Busto, en Manuel Cardeñosa y Rodríguez del Busto. Los servicios funcionarán desde el lunes a las 17 hasta el martes a las 5.30, con descenso en Circunvalación y Santa Ana.

Estación Rodríguez del Busto, en Manuel Cardeñosa y Rodríguez del Busto. Los servicios funcionarán desde el lunes a las 17 hasta el martes a las 5.30, con descenso en Circunvalación y Santa Ana. Zona Sur: avenida Nores Martínez y Concepción Arenales, en el mismo horario, con descenso en San Antonio y avenida Agustín Roque Arias.

Desde ambos lugares de descenso será necesario continuar caminando hasta el predio.

En cuanto a los estacionamientos para autos, además de los espacios destinados a quienes ingresen desde la autopista Córdoba–Carlos Paz, se habilitarán sectores en Autocity, Polideportivo Villa Unión, barrio Sachi, calle Impira y barrio Smata.

También estará disponible el estacionamiento gratuito del Estadio Mario Alberto Kempes.

Los cortes de tránsito comenzarán el lunes

El operativo de seguridad contempla más de 350 cortes de tránsito, que se implementarán progresivamente.

Las primeras restricciones comenzarán el lunes 9 a las 12, especialmente en los alrededores de FAdeA, Circunvalación y los accesos desde la autopista Córdoba–Carlos Paz. En esos sectores solo podrán avanzar los vehículos autorizados para dirigirse a los estacionamientos y los colectivos destinados al traslado de peregrinos.

Desde las 20 del lunes también habrá restricciones en el centro de Córdoba, dentro del sector comprendido por avenida Pueyrredón, bulevar Chacabuco, Sarmiento y Marcelo T. de Alvear, además de los alrededores de Plaza España.

La avenida Colón tendrá limitaciones de circulación desde esa misma noche, aunque inicialmente se mantendrán habilitados algunos cruces transversales.

El martes 10, desde las 7, se aplicarán cortes totales en el corredor previsto para el desplazamiento del Papa, incluyendo avenida La Voz del Interior, sectores de Circunvalación y avenida Colón.

Los mapas oficiales de tránsito y estacionamiento estarán disponibles en la web de la visita y en las aplicaciones de navegación.

El recorrido del Papamóvil por el centro

Quienes prefieran ver al Papa sin concurrir a la misa podrán ubicarse a lo largo del trayecto que realizará por el centro de Córdoba.

Después de la celebración en FAdeA, alrededor de las 11.45, León XIV se trasladará inicialmente en un vehículo de seguridad cerrado, denominado cápsula, desde el Nudo Vial Tropezón hasta avenida Colón al 1300.

Desde allí comenzará el recorrido en Papamóvil, por avenida Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, hasta llegar al Arzobispado.

Este será el tramo especialmente previsto para que los asistentes puedan observar al Pontífice de cerca, ya que circulará a baja velocidad.

El saludo desde el Arzobispado

Otra alternativa será esperar al Papa frente al Arzobispado de Córdoba, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 98.

Está previsto que León XIV salga al balcón a saludar a los fieles, aproximadamente a las 12.30.

El público podrá ubicarse sobre avenida Hipólito Yrigoyen, en el tramo comprendido entre Obispo Trejo y Plaza España, con ingreso desde esta última.

Se calcula que el sector podría recibir hasta 200.000 personas.

A lo largo del corredor habrá pantallas gigantes que permitirán seguir desde la mañana la misa en FAdeA y los demás momentos de la visita.

El encuentro en la Catedral y la Plaza San Martín

La última actividad prevista en Córdoba será a las 15.15, cuando León XIV participe de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, consagrados y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Se trata de un encuentro de carácter privado, aunque el público podrá acompañarlo desde la Plaza San Martín, de pie y detrás del vallado de seguridad.

El espacio tiene una capacidad estimada para unas 15.000 personas, considerablemente menor que los otros puntos de la visita.

En la plaza también habrá pantallas para seguir las actividades del Papa.

Finalizado el encuentro, León XIV se trasladará nuevamente al aeropuerto en un vehículo cerrado. Su partida hacia Buenos Aires está prevista para las 16.55.

Qué llevar, qué está prohibido y cómo prepararse

Para quienes asistan a FAdeA, especialmente si permanecen durante la noche, se recomienda llevar DNI o pasaporte, agua, alimentos, medicamentos personales, protector solar, gorra, repelente, abrigo y calzado cómodo.

También estarán permitidos bolsas de dormir, aislantes, reposeras, sillas plegables, termos, mates, paraguas plegables y mochilas de hasta 15 litros.

En cambio, no se permitirá ingresar con carpas, envases de vidrio, bebidas alcohólicas, aerosoles, objetos cortantes, sombrillas, drones, bicicletas ni mascotas, entre otros elementos incluidos en el reglamento.

La organización advirtió que la señal de telefonía celular podría resultar insuficiente por la concentración de personas. Por eso recomienda acordar previamente puntos de encuentro con familiares o acompañantes, especialmente cuando se concurra con niños.

Habrá puestos sanitarios, ambulancias, personal de asistencia y espacios de descanso para personas con autismo en FAdeA.

Los números de emergencia serán 107 (servicio médico), 911 (Policía) y 103 (Defensa Civil).

Dónde consultar los mapas y las últimas novedades

Toda la información sobre el recorrido del Papa, los accesos, las rutas peatonales, los estacionamientos, los cortes de tránsito y las recomendaciones de seguridad está centralizada en el sitio oficial elpapaencordoba.com.ar.

Desde allí también se puede acceder a la inscripción para la misa, descargar una guía práctica y consultar los mapas de cada sector.

Las autoridades aconsejan revisar esa información antes de emprender el viaje, especialmente a quienes se trasladen desde Villa Carlos Paz, Punilla y otras localidades del interior, ya que el operativo podrá registrar modificaciones a medida que se acerque la visita.