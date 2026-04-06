Semana con mejora en Villa Carlos Paz: lunes fresco e inestable y luego buen tiempo hasta el viernes

El SMN anticipa para este lunes 6 una jornada todavía variable en Villa Carlos Paz y Punilla, con probabilidad de precipitaciones de 40–70% en la mañana y la tarde, y una máxima de apenas 14°. Después de ese arranque inestable, el panorama cambia: desde el martes 7 y hasta el viernes 10 se espera tiempo estable, sin lluvias y con máximas que se moverán entre 22° y 24°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra una semana que empieza con nubosidad, lluvias y ambiente fresco, pero que después se encamina hacia varios días seguidos de tiempo más amable.

Para hoy, lunes 6, todavía se mantiene la inestabilidad. Durante la mañana y la tarde, el SMN marca una probabilidad de precipitaciones de 40–70%, con temperaturas que irán de 12° a una máxima de 14°. Recién hacia la noche el panorama tenderá a mejorar, con una chance baja de lluvias (0–10%) y registros en torno a 12°. El viento se moverá entre 7–12 km/h y 13–22 km/h.

A partir de mañana, martes 7, el escenario cambia de forma bastante clara. No se esperan precipitaciones (0%) en ningún tramo del día y la temperatura empezará a recuperarse: la mínima será de 10° y la máxima llegará a 23°, con sol en la segunda mitad de la jornada.

El miércoles 8 seguirá en la misma línea, con 0% de lluvias, una mañana más fresca (7°) y una tarde agradable, con máxima de 23°. Para el jueves 9, el buen tiempo se sostendrá, también con 0% de precipitaciones y una máxima de 24°, que aparece como una de las más altas de la semana.

Ya para el viernes 10, el pronóstico mantiene esa tendencia estable, sin lluvias previstas y con temperaturas algo más moderadas: la mínima será de 13° y la máxima de 22°.

Para tener en cuenta: el tramo más incómodo se concentra en hoy, por la combinación de lluvia probable y una temperatura baja para la época. Desde el martes en adelante, en cambio, se afirma una seguidilla de días mucho más favorables.