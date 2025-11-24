Según el municipio, Villa Carlos Paz tuvo más del 95% de ocupación durante el fin de semana XXL

La ciudad registró un nivel de ocupación superior al 95% durante el fin de semana extra largo, con mayor demanda en los alojamientos de categorías superiores, según datos del Centro Inteligente de Datos Turísticos.

Miles de familias eligieron Villa Carlos Paz para disfrutar el fin de semana XXL que se extiende hasta este lunes, consolidando altos niveles de movimiento turístico en la ciudad con mayor capacidad hotelera de la provincia. De acuerdo a los registros del Centro Inteligente de Datos Turísticos del municipio, la ocupación superó el 95%, con especial demanda en los establecimientos de mayor categoría.

Desde el gobierno destacaron que la combinación de una amplia oferta hotelera y gastronómica, la variedad de actividades recreativas y la buena conectividad posicionan a la ciudad como un destino elegido para el descanso en este tipo de fines de semana largos.

Una vez más, Villa Carlos Paz se ubicó entre los destinos preferidos del interior del país, lo que permite proyectar de manera positiva la próxima temporada de verano en términos de afluencia turística y niveles de ocupación.