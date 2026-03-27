Se aprobó por unanimidad el aumento salarial para municipales tras la fallida sesión y la polémica por las multas a opositores

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó este jueves, por unanimidad, el acuerdo salarial 2026 para los trabajadores municipales y una recomposición equivalente para las becas Corazón de mi Ciudad. El tratamiento se dio una semana después de la sesión especial frustrada por falta de quórum, episodio que derivó en una fuerte polémica política y en la sanción del oficialismo a concejales opositores con la quita del 50% de sus dietas.

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó este jueves por unanimidad el Acuerdo General de Salarios 2026 suscripto entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), junto con una ordenanza paralela que extiende un esquema similar de actualización a las becas del programa Corazón de mi Ciudad.

La votación llegó después de la controversia que se abrió la semana pasada, cuando el oficialismo no logró reunir quórum para sesionar en una convocatoria especial. En aquella oportunidad solo hubo seis ediles presentes. Faltaron con aviso Laura Gallardo (Carlos Paz Unido) y Noe García Roñoni (Juntos por Carlos Paz). También se ausentaron, cuestionando la validez de la convocatoria por entender que no respetaba la normativa, Daniel Ribetti, Pía Felpeto y Fernando Revello (Juntos por Carlos Paz), además de Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente). Ante esto, el oficialismo resolvió sancionar a estos últimos con la quita del 50% del salario, una decisión que encendió aún más el conflicto político.

Qué aprobó el Concejo

Durante el tratamiento de este jueves, la única voz que intervino como miembro informante fue la concejala Raquel Merlino (Carlos Paz Unido), quien explicó que el punto ya había sido incorporado en el orden del día de la sesión especial del 19 de este mes, pero que entonces “no pudo llevarse adelante por la falta de quórum”, motivo por el cual volvió a incluirse en la sesión ordinaria.

Merlino detalló que el acuerdo fija una recomposición del 10% en marzo y otro 10% en junio, ambos calculados sobre el sueldo básico inmediato anterior. A eso se suman ajustes en agosto, octubre y diciembre, en cada caso con el porcentaje necesario para igualar la inflación acumulada al mes previo, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Además, si al cierre del año las actualizaciones otorgadas quedaran por debajo de la inflación acumulada, se prevé un ajuste final con los haberes de enero de 2027. Ese mismo criterio figura en el acuerdo firmado el 19 de marzo entre el Ejecutivo y el STM.

Según expuso la concejala, la intención es que la recomposición acompañe la evolución de los precios durante todo 2026 y permita absorber la pérdida de poder adquisitivo del salario.

La planta política queda afuera del primer tramo

Uno de los puntos subrayados en el recinto fue que el primer tramo del 10% de marzo quedará suspendido hasta el 31 de diciembre de 2026 para las autoridades superiores y el personal de gabinete. Merlino señaló que esa decisión va “en línea con lo que se viene realizando en los últimos aumentos salariales con respecto a la planta política”.

Ese criterio también quedó asentado en el proyecto remitido por el Ejecutivo, que planteó “suspender la aplicación del primer tramo del presente acuerdo salarial para las Autoridades Superiores y el Personal de Gabinete”.

Becas con el mismo esquema de actualización

El proyecto se trató de manera unificada con otro destinado a actualizar los montos del programa municipal de becas Corazón de mi Ciudad. En este caso, la ordenanza dispone una recomposición del 10% a partir del 1° de marzo y otro 10% desde el 1° de junio, más ajustes en agosto, octubre y diciembre para empatar la inflación acumulada, con eventual corrección final en enero de 2027 si el total otorgado quedara por debajo de la suba de precios.

Merlino remarcó que se aplicó “el mismo criterio de aumentos” que en el acuerdo salarial general y recordó que se trata de una pauta “aprobada por el sindicato” y firmada mediante convenio para todo el año.

El trasfondo político

Aunque la votación salió por unanimidad, el tratamiento no quedó aislado del fuerte ruido político que dejó la semana previa. La imposibilidad de sesionar por falta de quórum y la posterior decisión del oficialismo de avanzar con descuentos sobre las dietas de concejales opositores tensaron al máximo el clima en el cuerpo.

En ese contexto, la aprobación de este jueves destrabó formalmente un expediente sensible para la administración municipal y para los trabajadores, pero sin cerrar del todo la controversia política por la forma en que se intentó tratar el tema originalmente y por las sanciones resueltas después del fracaso de aquella sesión especial.