San Antonio de Arredondo fue sede del 10° Taller de Prevención de Incendios para Punilla Sur

El encuentro reunió a municipios, comunas, organismos provinciales y organizaciones civiles, en el marco del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

San Antonio de Arredondo fue anfitriona la semana pasada del 10° Taller de Prevención de Incendios destinado a municipios y comunas de Punilla Sur. Esta capacitación forma parte de un ciclo provincial en el que ya participaron más de 100 localidades, con el propósito de fortalecer las acciones de diagnóstico, planificación y prevención frente a los incendios forestales en Córdoba.

La jornada contó con la participación del Plan Provincial de Manejo del Fuego, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, el Ministerio de Bioagroindustria, intendentes y jefes comunales de la región, equipos de gobierno, defensas civiles, bomberos, ETAC, brigadistas, cooperativas de servicios, junto a la colaboración de la Fundación ConyDes y la Universidad Nacional de Río Cuarto.

El municipio agradeció especialmente el compromiso del intendente Ariel Moyano y del equipo de gobierno de San Antonio de Arredondo en la organización del encuentro, que compartieron junto a las autoridades de Bialet Massé, Tala Huasi y Mayu Sumaj.

Desde la comuna remarcaron que el trabajo articulado entre distintos niveles de gobierno e instituciones resulta clave para fortalecer la prevención y el cuidado del ambiente en toda la región.