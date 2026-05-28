Cielo nublado y ambiente fresco en Villa Carlos Paz para cerrar la semana

El SMN anticipa dos jornadas sin lluvias relevantes en Villa Carlos Paz y Punilla. Este jueves 28 tendrá una máxima de 16°, mientras que el viernes 29 se mantendrá fresco, con 17° de máxima y apenas una chance mínima de precipitaciones en la primera parte del día.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un cierre de semana tranquilo, con nubosidad variable, viento leve y temperaturas frescas.

Para hoy, jueves 28, no se esperan precipitaciones en ningún tramo de la jornada. La temperatura se moverá entre 9° y una máxima de 16°, con cielo mayormente nublado y viento de 13–22 km/h durante buena parte del día. Hacia la noche, el termómetro bajará a unos 11°, con viento de 7–12 km/h.

El viernes 29 continuará con características similares. El SMN marca 0% de precipitaciones en la mayor parte del día y apenas una posibilidad mínima (0–10%) en un tramo de la mañana. La temperatura irá desde valores cercanos a 9°–10° hasta una máxima de 17°, y hacia la noche quedará alrededor de 14°, con viento muy leve (0–2 km/h).

La postal del cierre de semana será más gris que inestable: habrá nubosidad y ambiente fresco, pero sin señales importantes de lluvia por ahora.