Sábado y domingo con tiempo frío y estable en Villa Carlos Paz

El SMN anticipa un fin de semana sin precipitaciones en Villa Carlos Paz y Punilla. Este sábado 23 tendrá una máxima de 14° y una mínima de 2°, mientras que el domingo 24 se mantendrá en valores similares, con 5° de mínima y 14° de máxima.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un fin de semana tranquilo, con cielo algo nublado por momentos, sin lluvias y con temperaturas bajas durante las primeras horas.

Para este sábado 23, no se esperan precipitaciones en ningún tramo del día. La temperatura arrancará cerca de 2°, subirá hasta una máxima de 14° durante la tarde y volverá a bajar hacia la noche, con valores alrededor de 6°. El viento se moverá entre 7–12 km/h y 13–22 km/h.

El domingo 24 seguirá con la misma tendencia. El SMN marca 0% de precipitaciones durante toda la jornada, con una mañana fría, entre 5° y 7°, y una tarde que alcanzará nuevamente una máxima de 14°. Hacia la noche, la temperatura rondará los 9°, con viento muy leve (0–2 km/h).

La clave del finde será el frío temprano, más que cualquier posibilidad de inestabilidad. Las tardes se mantendrán frescas, pero con un panorama favorable si se tienen en cuenta las bajas temperaturas de la mañana.