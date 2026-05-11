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River sufrió hasta el final, eliminó a San Lorenzo por penales y avanzó a cuartos

El Millonario igualó 2-2 este domingo con San Lorenzo en el Monumental y se impuso 4-3 en la definición por penales, por los octavos de final del Torneo Apertura. En una noche muy cambiante, el equipo de Eduardo Coudet llegó a estar al borde de la eliminación, pero reaccionó a tiempo y encontró en Santiago Beltrán a su gran héroe.

River se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura después de superar por penales a San Lorenzo tras un empate 2-2 en los 120 minutos. El equipo de Núñez terminó festejando una clasificación muy trabajada en un partido atravesado por errores, nervios y un cierre agónico.

El encuentro cambió rápido con la expulsión de Matías Reali, que dejó al Ciclón con diez en el arranque. Sin embargo, pese a esa desventaja, San Lorenzo se puso en ventaja con un cabezazo de Rodrigo Auzmendi. En el segundo tiempo empató Marcos Acuña para River, pero en el alargue Fabricio López volvió a adelantar a la visita. Cuando parecía eliminado, el local encontró el 2-2 en la última pelota de la noche con un gol de Juan Fernando Quintero.

En la tanda, River volvió a quedar contra las cuerdas después de los remates fallados por Giuliano Galoppo y Kendry Páez, pero Santiago Beltrán sostuvo al equipo con atajadas decisivas. El arquero le contuvo un penal a Gregorio Rodríguez, después desvió el remate de Mathías De Ritis con ayuda del palo, y el equipo de Núñez terminó cerrando la serie 4-3 para desatar el alivio en el Monumental.

Más allá de la clasificación, River dejó una imagen irregular y volvió a sufrir mucho incluso con superioridad numérica durante casi todo el partido. San Lorenzo compitió con carácter, aprovechó las falencias defensivas del local y estuvo muy cerca de dar el golpe. River, aun con muchas dudas, encontró la reacción justa para seguir en carrera.

En los cuartos de final, River recibirá a Gimnasia este miércoles a las 21.30, con partido ya confirmado. San Lorenzo, en cambio, quedó eliminado del torneo.

lajornada
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