Ribetti pidió interpelar a Boldrini por “inconsistencias” en los datos turísticos de Villa Carlos Paz

El concejal de Juntos por Carlos Paz presentó un proyecto de resolución para que el secretario de Turismo dé explicaciones en el Concejo sobre la metodología utilizada para medir la temporada 2026, la caída de visitantes, el gasto promedio informado y la participación de la ciudad en el turismo provincial.

El edil Daniel Ribetti, del bloque Juntos por Carlos Paz, presentó un proyecto de resolución para convocar al secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, al recinto del Concejo de Representantes, con el objetivo de que brinde explicaciones sobre los datos oficiales difundidos por el municipio respecto de la temporada de verano 2026.

La iniciativa tomará estado legislativo en la sesión de este jueves y propone que el funcionario concurra el 25 de marzo a las 18. El planteo pone el foco en una serie de diferencias que, según el autor del proyecto, surgen al comparar los números presentados por la Municipalidad con los balances oficiales de años anteriores y con los informes provinciales de la Agencia Córdoba Turismo.

En los fundamentos, Ribetti sostiene que existen “aparentes inconsistencias en los indicadores clave como cantidad de visitantes, ocupación hotelera, gasto promedio por turista y participación relativa en el turismo provincial”, y remarca que se trata de una actividad “fundamental, estratégica y de vital importancia” para la ciudad, tal como lo establece la Carta Orgánica Municipal.

La comparación entre 2017 y 2026

Uno de los ejes principales del proyecto es la comparación entre los datos oficiales de la temporada 2017 y los difundidos para la temporada 2026.

Según consigna Ribetti en los considerandos, el balance turístico oficial presentado el 2 de marzo de 2017 informó que Villa Carlos Paz había recibido más de un millón de turistas durante enero y febrero, con una ocupación hotelera promedio del 73,75%, una estadía promedio de 5 días, un gasto diario por persona de $850 y un 76% de visitantes repetidores.

En cambio, para la temporada 2026, el informe oficial presentado recientemente por el municipio reportó más de 450.000 turistas, una ocupación hotelera promedio del 70%, una estadía de 5,4 noches, un impacto económico de 449 mil millones de pesos y un 68% de visitantes repetidores.

A partir de esos datos, el concejal afirma que “surge una marcada inconsistencia en la cantidad de visitantes”, ya que se habría producido una reducción superior al 55% respecto de 2017, pese a que la ocupación hotelera y la estadía promedio se mantienen en niveles similares.

Para Ribetti, esa relación entre menos turistas y una ocupación relativamente estable abre interrogantes sobre la evolución real de la capacidad hotelera de la ciudad o sobre la metodología de medición utilizada por el área de Turismo.

Cuestionamientos sobre el gasto promedio

Otro de los puntos centrales del proyecto está vinculado al gasto promedio diario por turista.

En el texto, Ribetti plantea que, al tomar el impacto económico total informado por el municipio para la temporada 2026 —449 mil millones de pesos— y cruzarlo con la cantidad de turistas y la estadía promedio, el gasto por persona y por día arrojaría una cifra cercana a $184.773. Además, menciona que desde fuentes municipales se habría indicado un valor aproximado de $201.000 diarios.

En ese marco, el autor sostiene que ese nivel de gasto “resulta inconsistente” al compararlo con los números provinciales. Según expone en el proyecto, la Agencia Córdoba Turismo informó para la misma temporada un gasto promedio por persona y por día de algo más de $120.000, por lo que la cifra local sería un 67% superior al promedio provincial.

Ribetti señala que esa diferencia “sugiere una posible sobreestimación en los indicadores locales o diferencias inexplicadas en la composición del gasto”, y pide que el secretario detalle la metodología empleada, el desglose por rubros y los criterios usados para calcular el impacto económico.

La participación de Carlos Paz en el total provincial

El proyecto también pone la lupa sobre el lugar que ocupa Villa Carlos Paz dentro del mapa turístico cordobés.

En los considerandos, Ribetti sostiene que los 450.000 visitantes informados para la ciudad representan apenas el 6,7% de los 6.750.000 turistas que, según la Agencia Córdoba Turismo, recibió la provincia durante la temporada 2026.

Para el edil opositor, ese dato “evidencia una pérdida de competitividad relativa” frente a otros destinos y “cuestiona la efectividad de las estrategias de promoción y posicionamiento implementadas por la Secretaría de Turismo”.

En el mismo sentido, vincula esos resultados con el Master Plan de Turismo Sostenible 2024 impulsado por la gestión municipal. Allí afirma que los números actuales revelarían un “incumplimiento evidente” de los objetivos planteados para fortalecer la competitividad, diversificar la oferta, captar nuevos mercados y consolidar el crecimiento del sector.

Más aún, Ribetti sostiene en su proyecto que la reducción de turistas, la baja en la tasa de repetidores, la participación limitada dentro del total provincial y las dudas sobre el gasto promedio “evidencian en conjunto el fracaso de su implementación estratégica”.

Pedido de explicaciones en el Concejo

Con ese marco, el proyecto de resolución propone convocar formalmente a Sebastián Boldrini al recinto del Concejo de Representantes, en función de lo previsto por la Carta Orgánica Municipal.

La iniciativa enumera una batería de puntos sobre los que el secretario debería informar. Entre ellos, se destacan la metodología utilizada para calcular la cantidad de turistas en 2017 y 2026, la evolución de la capacidad hotelera y de las plazas disponibles, el costo de las campañas de promoción de la temporada, la caída de visitantes repetidores y la forma en que se calculó el gasto promedio diario y el impacto económico total.

También se solicita que el funcionario detalle cómo el Centro Inteligente de Datos Turísticos valida y contrasta sus números con fuentes externas, si hubo auditorías o verificaciones sobre los informes oficiales, cuántas encuestas o muestras se utilizaron para elaborar el balance de 2026, y cuál es la estructura operativa del área encargada de medir y analizar la actividad turística.

Además, Ribetti pide precisiones sobre la coordinación con la Agencia Córdoba Turismo y sobre las estrategias pensadas para mejorar la posición de Villa Carlos Paz dentro del movimiento turístico provincial en próximas temporadas.

Crítica política y mensaje al sector turístico

En el cierre de los fundamentos, el proyecto suma una crítica política directa hacia la gestión municipal y su relación con el sector privado.

Ribetti afirma que “resulta una falta de respeto hacia el sector privado turístico que el Gobierno Municipal convoque a representantes de cámaras empresarias, como la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (ASHOGA), la Cámara de Turismo y otros prestadores, para presenciar la presentación de resultados de la temporada con datos que carecen de rigor metodológico y consistencia”.

Concejal Daniel Ribetti.

En esa misma línea, agrega que esos actores “viven en primera persona las consecuencias de la ineficiencia en las políticas públicas de promoción turística, agravadas por una asfixia tributaria que erosiona la competitividad del destino y limita la capacidad de inversión y generación de empleo”.

Con ese planteo, la oposición busca instalar en el debate público no solo una discusión sobre cifras, sino también sobre la transparencia de la información oficial y la efectividad de la política turística local en una ciudad donde el turismo constituye uno de los principales motores de la economía.

