Revello: “Estoy convencido de haber hecho mucho más por el ambientalismo votando a favor de ese proyecto que votando en contra”

El concejal de Villa Carlos Paz, Fernando Revello, defendió su voto afirmativo a la cuarta etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental, tras el apoyo a la creación de una “zona de servicios” en un sector que afecta el curso del arroyo El Sauce y el humedal El Pantanillo.

En una entrevista con VillaNos Radio, el concejal Fernando Revello (Juntos por Carlos Paz) explicó las razones detrás de su voto afirmativo en la segunda lectura de la cuarta etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental en Villa Carlos Paz. Aunque en la primera instancia se había manifestado en contra del proyecto, en esta ocasión, Revello justificó su apoyo argumentando que su decisión estuvo influenciada por las demandas de los vecinos del barrio y la necesidad de mitigar el impacto ambiental.

Revello reconoció que su cambio de postura generó sorpresas y críticas dentro de su bloque, pero sostuvo que su compromiso principal es escuchar a la ciudadanía y responder a sus necesidades.

“Yo empecé a trabajar este proyecto en el CPUA cuando fui en reemplazo de Pía (Felpeto). Me pareció interesante porque era una zona de servicio que los vecinos necesitan. Porque para comprar un litro de nafta, los vecinos se tienen que venir hasta la Cárcano se tiene que venir hasta acá. No hay una farmacia, no hay un supermercado.

No vamos a desconocer la realidad. La realidad es que el arroyo El Sauce lo taparon cuando hicieron las 400 viviendas. La otra parte está debajo de la calle Roma. Eso fue hace más de 15 años. Entonces no nos hagamos los distraídos. Esto ya estaba totalmente intervenido.

Cuando el proyecto llega al Concejo ya no viene como una zona de servicio, sino como una zona de vivienda, de hasta 3 viviendas por lote. Lotes de 300 metros. Esto es que se podrían construir unas 1800 viviendas. Entonces pensé que si salía así iba a tener un impacto tremendo para la ecología y para la economía.

Fui a hablar con el propietario del predio y le dije por qué no se bajaba a una zona de servicios. Él estuvo de acuerdo y empezamos a hablar con el oficialismo. Bajamos a terrenos de 700 metros, con solo una vivienda por unidad de negocio.

Tratamos de limitarlo de todas las maneras posibles.

Y hay un tema que no es menor, porque hoy el arroyo Los Sauces baja por la calle Valle de Calamuchita, por la calle Valle de Traslasierra, Valle Hermoso, y se hace una hermosa laguna, se inunda todo. Entonces planteamos un canal de desagüe para ese sector, para que no se siga inundando esa parte.

A lo que voy es a lo siguiente: yo no tengo el poder para decidir esto se hace o no se hace. Ante la inminencia de que algo se haga, lo que trato es de dialogar para tener el mejor impacto, y lo hago con total convicción.

Bajar el impacto al medio ambiente me pareció importantísimo, y eso fue fruto del diálogo entre algunos concejales de las minorías, parte del gobierno y la empresa privada.

No es lo ideal, pero yo no tengo la posibilidad de realizar lo ideal porque no tengo el poder para hacerlo.

Entonces, si no busco el diálogo, esto iba a salir como estaba e iba a ser mucho peor”, relató. Y agregó: “Me pareció mucho más importante mermar el impacto que era inminente, y que se iba a realizar si yo votaba en contra.

Hoy la ordenanza habla de zona de servicios, no habla de zona residencial.

Es muy fácil a veces esconderse detrás del voto negativo. Nadie me hubiese cuestionado absolutamente nada, pero pensé que había que buscar una solución.

Y lo hice por eso, con total y absoluta responsabilidad. Me hago totalmente responsable de la situación”.

El concejal también se refirió a las críticas sobre el impacto ambiental del proyecto, particularmente en relación al arroyo El Sauce y el humedal El Pantanillo. A pesar de las objeciones de ambientalistas y colegios profesionales, Revello defendió su decisión, argumentando que la zona ya había sido modificada hace más de 15 años: “Yo tengo que legislar para la mayor cantidad de gente posible. Fui al barrio, hablé con la gente, y todo el mundo planteó que quería una zona de servicios.

Por otro lado, vuelvo a insistir, no nos hagamos los distraídos. El arroyo El Sauce está tapado en ese sector hace más de 15 años. Entonces, no es que hay un arroyo y le vamos a tirar tierra arriba. Esa zona está intervenida hace rato. Ahora bien, antes y después de ese loteo, hay zona del humedal El Pantanillo que podríamos rescatar.

Lo que hicimos fue aminorar el impacto que iba a tener el proyecto original. No es que yo esté de acuerdo con que se haga. Si me hubiesen dado la posibilidad de elegir que se haga un loteo o no se haga, claramente digo que no se haga. Pero ante la inminencia de que se vaya a hacer, me parece que votando en contra iba a salir igual y el impacto iba a ser mucho peor.

Me parece haber hecho lo correcto. También entiendo que siempre que legisle algo va a ir a favor de un montón de gente y en contra de otro tanto”.

“Mi posición es esta: a mí me trajeron desde el vecinalismo y yo escucho la voz de los vecinos. Yo fui a hablar con los vecinos de Las 400 Viviendas y querían esto.

Voy a legislar para ellos. Con total convicción y con total responsabilidad, he decidido esto porque me pareció lo más correcto”, subrayó.

En cuanto a los reproches por no defender la política ambiental del espacio que integra, Revello aclaró que, “precisamente lo que hice fue con coherencia. Lo que hice fue hacer un servicio de defensa del medio ambiente. Si van a hacer 1800 viviendas en un lugar, y logramos bajarla a una zona de servicios que el barrio lo necesita, estoy haciendo una defensa del medio ambiente.

Este pedido de los vecinos de que se haga una zona de servicios hace mucho tiempo que existe. Yo no sé si es en el lugar indicado, pero es lo que había, es lo que me presentaron a mí para que yo votara o no. No me dieron la posibilidad de elegir hacer eso o no hacerlo.

Sinceramente creo haber hecho mucho más que los que no votaron ese proyecto, porque el proyecto se hacía igual”.

Y también se refirió a las diferencias hacia dentro de Juntos por Carlos Paz: “El grupo es bastante diverso y obviamente vamos a tener posicionamientos distintos en algunos temas. En algunos podemos acordar y en otros no. Pero no tiene por qué fracturarse un bloque.

¿Somos tan democráticos como decimos o es algo que decimos en los medios y después, si no vota como digo yo, la cosa está mal?

Creo ser tan concejal de la ciudad como cualquiera de los demás, y yo también puedo decir que hubo dos personas que no votaron como yo.

Quién se adjudica la verdad en esto.

Entonces, no creo que tenga que haber una fractura en el bloque. De hecho, para mí no la hay. Pero puede haber dificultades, y puede haber, por supuesto, gente que no le ha gustado mi voto.

Por otro lado, qué es un bloque unido. ¿Levantar la manito como el oficialismo?

Intento hacer lo mejor que puedo por los vecinos. Ahora, si eso afecta a alguien de bloque, yo lo lamento en el alma. Doy las explicaciones de por qué lo hice, pero no entiendo por qué debería haber una fractura, ni gente ofendida, ni mucho menos”.

Comentó, asimismo, que consultó su decisión con Emilio Iosa: “Esto no fue una decisión unilateral. A mí quien me convoca al partido fue el doctor Emilio Iosa y con él lo consulté. Me dijo: “Mirá, si vos decidís está bien votar a favor, yo te apoyo. Si decidís no votarlo, también te apoyo”.

Me dio total libertad como para que yo hiciera lo que creía que tenía que hacer.

Me parece que es lo que debe ser. Yo soy un concejal que hoy se debe a la gente más allá de deberme a un partido.

Primero que no sabía que Carlos Paz Despierta era un partido ecologista. ¿Está claro? Porque ahora hablan de los principios del partido, bueno, dónde están escritos los principios del partido, porque a mí cuando entré al partido nadie me dijo: “Ay, che, estos son los principios”.

Yo estoy convencido de haber hecho mucho más por el ambientalismo votando a favor de este proyecto que votando en contra”.

Asimismo, sostuvo que se siente muy respaldado: “Totalmente. Mi primer respaldo nace en mi familia. Saben que lo he hecho por convicción y que no hay ningún otro tema de por medio. Lo he hecho absolutamente convencido y si mañana tuviese que volver a votar, lo volvería a votar.

Por supuesto que hay cosas que me duelen porque me trataron de ensobrado, de corrupto. Pero yo sé que no lo soy, mis hijos saben y la gente que me conoce que no lo soy. Por lo tanto, estoy totalmente tranquilo y volvería a hacer lo mismo”.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a las declaraciones de Daniel Ribetti sobre los dos liderazgos en Carlos Paz Despierta: “Para mí, Emilio Iosa sigue siendo mi líder político”.

Sobre la posibilidad de ser sancionado por el tribunal de Disciplina partidario por votar en disidencia, Revello lo consideró “una locura”. E insistió con la situación del bloque legislativo: “Para mí no se rompió. A mí nadie me dijo nada. Cuando alguien me diga: ‘Che, ¿estás fuera del bloque?’, estaré fuera del bloque. Pero no sé quién arrogarse la decisión de que yo esté fuera del bloque”.

Por último, respondió a quienes consideran que su voto representa un salto al oficialismo.

“Jamás. No soy ni seré oficialista.

Yo soy un concejal de la ciudad, no soy oficialista, ni voy a ser oficialista por haber votado un proyecto y haberlo defendido y haberlo mejorado. Porque ahí está el tema, no es que voté algo que perjudicaba. Voté algo que lo modificamos totalmente. Seguramente no es lo ideal, pero mucho peor era si se hacían todas las viviendas. Y eso iba a pasar.

Yo voté con total convicción y si tuviera que hacerlo lo haría de nuevo.

Pido disculpas a las personas que no acuerden con esto, pero lo he hecho totalmente convencido y sin ningún otro interés más que el bien común o el mal menor”, cerró.