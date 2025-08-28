Proclaman este viernes a Curvino como defensor del Pueblo reelecto en medio de cuestionamientos y llamativo bajo perfil institucional

La ceremonia llega sin difusión oficial y en un contexto de fuerte desgaste de la institución.

La Junta Electoral Municipal Permanente concretará este viernes 29 de agosto a las 12:30 en el Auditorio Municipal, el Acto de Proclamación de las autoridades electas en los últimos comicios de la Defensoría del Pueblo. En la ocasión se dará lectura a los autos interlocutorios y se entregarán los certificados correspondientes.

En la elección del 29 de junio, marcada por una participación mínima de apenas 17% del padrón, se impuso la lista Vecinos e Instituciones por la Defensoría. Así, Víctor Curvino y Jorge Álvarez fueron reelectos como defensores titular y adjunto, respectivamente, mientras que Sandra Zobele y Gabriela Mangoldt quedaron como suplentes. El dato más llamativo es que Curvino logró retener el cargo con el respaldo de apenas 5% de los carlospacenses habilitados a votar.

El acto de proclamación se realizará bajo un inusual perfil bajo institucional: no hubo gacetillas oficiales ni anuncios destacados por parte del municipio. En los pasillos políticos señalan que esta discreción busca minimizar la concurrencia a la ceremonia, en medio del fuerte desprestigio que arrastra la Defensoría y particularmente Curvino, cuya figura quedó severamente cuestionada tras el bochornoso video viral en el que se lo ve conduciendo con una copa en la mano por la Costanera. Además del grosero alineamiento político con el oficialismo.

Cabe recordar, en este sentido, que el intendente Esteban Avilés, a través de los votos de los concejales que le respondían en la Sala Acusadora del Concejo de Representantes, desestimó los dos pedidos de Juicio Político presentados contra Curvino y bloqueó la posibilidad de avanzar con la investigación, lo que generó duras críticas de la oposición y de distintos sectores de la ciudadanía.