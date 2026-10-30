La Corte Suprema dejó firme la condena contra uno de los acusados por abusos en el taller municipal de Villa Carlos Paz

El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por la defensa de Alejandro Pavese, sentenciado a cinco años y cuatro meses de prisión. Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2016 y tuvieron como víctima a un joven de 18 años que trabajaba en el lugar.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de la defensa de Alejandro Pavese y dejó firme la condena a cinco años y cuatro meses de prisión que había recibido por los abusos sexuales cometidos contra un compañero de trabajo en el taller mecánico de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible la queja presentada por Pavese, condenado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el daño a la salud mental de la víctima.

Con esa resolución quedó agotada la instancia judicial para cuestionar la sentencia dictada en su contra.

Los hechos investigados ocurrieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 dentro del taller municipal ubicado en la esquina de Alfonsina Storni y Los Ceibos.

La víctima tenía entonces 18 años y, de acuerdo con lo establecido durante el proceso, fue sometida a distintos episodios de abuso en un contexto de humillaciones y aprovechamiento de su situación de inferioridad.

La investigación determinó la existencia de dos hechos de abuso sexual y un tercer episodio calificado como abuso sexual con acceso carnal.

En uno de los ataques, según reconstruyó la causa, el joven se encontraba descansando junto con compañeros de trabajo cuando fue agredido previo acuerdo entre ellos. Ese episodio habría sido registrado mediante teléfonos celulares.

Las condenas

El juicio se desarrolló ante la Cámara en lo Criminal y Correccional de Sexta Nominación, que en 2023 condenó a los acusados.

Además de la pena impuesta a Pavese, Lucas López recibió seis años de prisión, mientras que Daniel Pedano y Gonzalo Benjamín Cabrera fueron condenados a cinco años y seis meses cada uno.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó posteriormente el recurso presentado contra la sentencia. La defensa de Pavese llevó entonces el caso ante la Corte Suprema mediante una queja, que ahora fue desestimada.

La resolución del máximo tribunal alcanza específicamente al planteo realizado por Pavese y consolida la condena dictada en su contra.

Resarcimiento a la víctima

En el marco de la misma causa, la Municipalidad de Villa Carlos Paz fue condenada a indemnizar a la víctima con 14 millones de pesos.

El resarcimiento fue establecido en concepto de daño moral y por gastos médicos, tanto los ya realizados como los que pudiera necesitar en el futuro a raíz de las consecuencias sufridas.