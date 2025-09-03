Pía Felpeto exige explicaciones a Avilés por la falta de atención médica en el hospital a dos adultos mayores brutalmente golpeados

La concejala presentó una nota formal al intendente solicitando respuestas inmediatas por la presunta negativa o demora en la atención a las víctimas de un violento robo en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

La concejala Pía Belén Felpeto (Juntos por Carlos Paz) presentó una nota formal dirigida al intendente Esteban Avilés en la que exige explicaciones por el caso, de público conocimiento, en el que dos adultos mayores habrían visto negada o demorada su atención médica en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago por contar con obra social o mutual.

Concejala Pía Felpeto.

“Es inadmisible que en una ciudad turística, con recursos públicos destinados a la salud, vecinos golpeados y en riesgo de vida queden desamparados por cuestiones burocráticas. La salud no puede depender del tipo de cobertura que tenga cada persona”, expresó Felpeto.

En su presentación, la edila reclamó que el Ejecutivo informe de manera clara y pública:

Si efectivamente se negó o demoró la atención a las víctimas. Cuáles son los protocolos vigentes para la atención de urgencias sin distinción de cobertura. Qué medidas inmediatas se adoptarán para que este tipo de hechos no vuelva a repetirse.

Felpeto remarcó que lo sucedido “no es solo una falla administrativa, es una falla política y ética. El Estado municipal tiene el deber indelegable de garantizar el acceso a la salud a cada vecino, más aún cuando hablamos de adultos mayores que sufrieron violencia extrema. Exijo transparencia y una respuesta pública”.

La concejala reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los carlospacenses y advirtió que este hecho marca “una peligrosa señal de desprotección ciudadana” que requiere la máxima responsabilidad por parte de las autoridades locales.