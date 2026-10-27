“Patitas Felices”: una experiencia escolar que unió solidaridad, reciclaje y cuidado animal en el IPEM 359

Alumnos de cuarto año de las orientaciones Turismo y Ciencias Sociales desarrollaron durante dos meses un proyecto solidario que combinó recolección de donaciones, confección de cuchas con materiales reciclados y actividades de concientización sobre el bienestar animal.

La solidaridad, el trabajo colectivo y el cuidado de los animales fueron los protagonistas de una nueva experiencia educativa desarrollada por estudiantes de cuarto año del IPEM N.º 359 “Dr. Arturo Umberto Illia”, quienes llevaron adelante el proyecto sociocomunitario “Patitas Felices”, destinado a colaborar con la protectora de animales IPAD de Villa Carlos Paz.

La iniciativa se desarrolló durante aproximadamente dos meses en el marco del espacio curricular Formación para la Vida y el Trabajo, con la participación de alumnos de las orientaciones Turismo y Ciencias Sociales.

El objetivo fue acompañar la tarea que realiza la protectora mediante la recolección de elementos necesarios para el cuidado de los animales, pero también generar una experiencia de aprendizaje vinculada con la empatía, la responsabilidad y el compromiso con la comunidad.

A través de donaciones y del trabajo de los propios estudiantes, lograron reunir alimentos, mantas, ropa de abrigo, correas, collares y otros elementos de utilidad.

Además, los jóvenes confeccionaron cuchas y almohadones utilizando materiales reciclados, incorporando al proyecto una dimensión ambiental y demostrando que es posible aprovechar recursos disponibles para dar respuesta a necesidades concretas.

Mucho más que reunir donaciones

La propuesta no se limitó a la recolección de materiales. Durante su desarrollo, los estudiantes también participaron de instancias de reflexión sobre la tenencia responsable, la importancia de la castración y la prevención del maltrato animal.

De esta manera, el trabajo solidario se convirtió en una oportunidad para vincular los contenidos escolares con problemáticas de la comunidad y promover actitudes de respeto hacia los animales.

Las docentes responsables, Macarena Martínez y Alejandra Castagno, destacaron que el valor de la experiencia excede los elementos reunidos.

Para ambas, el propósito principal fue sembrar en los estudiantes sensibilidad, empatía y responsabilidad, además de mostrarles que pueden participar activamente en iniciativas capaces de generar cambios positivos en su entorno.

La actividad permitió también visibilizar el trabajo cotidiano de IPAD, cuyas integrantes recibieron un reconocimiento especial de parte de las docentes por el tiempo, el esfuerzo y el compromiso que dedican al cuidado de los animales de Villa Carlos Paz.

Con esta nueva edición de “Patitas Felices”, el IPEM 359 dio continuidad a una propuesta que busca integrar formación escolar y participación comunitaria, poniendo a los jóvenes frente a situaciones en las que sus acciones pueden convertirse en una ayuda concreta.

“Porque educar también es enseñar a mirar al otro con sensibilidad, comprometerse y actuar para transformar la realidad”, expresaron Martínez y Castagno al cerrar la experiencia.

Una definición que resume el sentido del proyecto: que lo aprendido durante estos dos meses trascienda el aula y deje una huella en la manera en que los estudiantes se relacionan con su comunidad y con los animales.