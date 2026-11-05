El Sindicato Petrolero presentará en Punilla su nueva fuerza política, Creemos

SinPeCor realizará este viernes un encuentro con afiliados de Villa Carlos Paz y localidades vecinas. Además de abordar la actualidad gremial y los beneficios sindicales, dará a conocer Creemos, una nueva fuerza política que obtuvo recientemente su reconocimiento como partido de distrito.

El Sindicato Petrolero de Córdoba (SinPeCor) realizará este viernes, a las 22, una reunión informativa en la comuna de San Roque, destinada a trabajadores de estaciones de servicio y actividades afines de Villa Carlos Paz, Tanti, Malagueño y Villa Santa Cruz del Lago.

El encuentro se desarrollará en La Arbolada, ubicada sobre la Ruta E55, kilómetro 27, como parte de una recorrida que la organización sindical viene llevando adelante por distintas regiones de Córdoba para fortalecer el contacto con sus afiliados.

La convocatoria tendrá un doble propósito: informar sobre la actualidad gremial, los servicios y las acciones impulsadas por SinPeCor, y presentar formalmente en la región a Creemos, una nueva fuerza política surgida a partir de la participación de trabajadores petroleros.

Según informó la organización, el espacio obtuvo recientemente su reconocimiento como partido político de distrito, un paso que le permite avanzar en su organización y desarrollo territorial.

Durante la reunión, los dirigentes sindicales compartirán detalles sobre la conformación de Creemos, sus principios fundacionales y el proceso de expansión que viene desarrollando en distintos puntos de la provincia.

La presentación constituye uno de los aspectos centrales de la convocatoria, ya que incorpora a la actividad sindical una dimensión de participación política que busca proyectarse más allá del ámbito laboral.

Actualidad gremial y aportes solidarios

Además de la presentación política, SinPeCor aprovechará la visita para informar a sus afiliados sobre las iniciativas que lleva adelante en materia de representación laboral y los distintos servicios y beneficios que ofrece la institución.

Otro de los temas será el funcionamiento del aporte solidario del 0,3% de los salarios de los trabajadores activos, que se distribuye directamente entre afiliados jubilados, vitalicios y pensionados como una ayuda económica mensual.

Desde el sindicato destacaron esta contribución y anticiparon que el encuentro permitirá agradecer personalmente a los trabajadores de la región que participan del mecanismo solidario.

La actividad en San Roque forma parte de una agenda provincial orientada a mantener el contacto directo con los afiliados, recoger inquietudes y difundir las acciones de la organización, que en esta oportunidad sumará la presentación de su nuevo proyecto político.