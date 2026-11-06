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Villa Carlos Paz será sede del segundo Seminario Profesional Inmobiliario

Organizado por la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz, el encuentro se realizará el 13 y 14 de noviembre en Espacio Mónaco. Reunirá a especialistas y profesionales del sector para compartir conocimientos y abordar temas vinculados con la actividad inmobiliaria y la construcción.

Villa Carlos Paz recibirá los próximos viernes 13 y sábado 14 de noviembre la segunda edición del Seminario Profesional Inmobiliario, una propuesta de capacitación e intercambio destinada a corredores inmobiliarios y profesionales vinculados con la construcción y el mercado de bienes raíces.

El encuentro, organizado por la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz, tendrá lugar en Espacio Mónaco y contará con la participación de disertantes nacionales y especialistas del sector, además de profesionales provenientes de distintos puntos de Córdoba.

La actividad tendrá como eje el intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con el ejercicio profesional y los desafíos que atraviesa el mercado inmobiliario.

Tras la realización de una primera edición, los organizadores buscan darle continuidad a la propuesta y convertirla en una cita habitual del calendario anual de encuentros profesionales de la ciudad.

En ese sentido, el seminario también se inscribe en el desarrollo del turismo de reuniones, una actividad que permite atraer visitantes por motivos profesionales y académicos más allá de los períodos tradicionales de mayor afluencia turística.

La convocatoria está dirigida principalmente a corredores inmobiliarios, aunque también contempla la participación de profesionales de actividades relacionadas con el sector.

Quienes deseen obtener más información sobre el seminario pueden comunicarse con la organización al 3541 656127.

lajornada
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