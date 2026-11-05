Rescataron aves silvestres en allanamientos en La Cumbre y La Falda: también recuperaron un mataco bola

La Policía Ambiental realizó operativos contra la tenencia ilegal de fauna en distintas localidades de Córdoba. En Punilla se secuestraron además jaulas, tramperos y otros elementos utilizados para la captura de animales. En toda la provincia fueron recuperados 50 ejemplares, que quedaron bajo cuidado veterinario en la Reserva Tatú Carreta de Casa Grande.

La Policía Ambiental de Córdoba llevó adelante una serie de allanamientos en La Cumbre y La Falda, donde recuperó 26 aves silvestres que permanecían en cautiverio en viviendas particulares. Durante los procedimientos también se secuestraron jaulas, trampas y otros elementos vinculados con la captura ilegal de fauna, mientras que en uno de los domicilios inspeccionados se entregó voluntariamente un mataco bola.

Los operativos formaron parte de un despliegue más amplio en el norte y noroeste provincial, que permitió recuperar 50 animales silvestres, entre ellos 49 aves de distintas especies y un mamífero.

La Cumbre y La Falda, entre los principales puntos de intervención

Uno de los procedimientos más importantes se desarrolló en La Cumbre, donde se concretaron tres allanamientos que permitieron recuperar 19 aves silvestres, junto con 15 jaulas, tres tramperos, una trampa leonera y un cráneo de pecarí.

En un cuarto domicilio de esa localidad, los agentes recibieron voluntariamente un ejemplar de mataco bola, un mamífero autóctono que también fue incorporado al operativo de rescate.

Por su parte, en La Falda se inspeccionó una vivienda donde se encontraron siete aves silvestres, nueve tramperos y cuatro jaulas.

De esta manera, los procedimientos realizados en ambas localidades de Punilla permitieron recuperar más de la mitad de los animales rescatados en el conjunto de los operativos provinciales.

Entre las especies identificadas durante las intervenciones figuran semilleros, jilgueros, cabecitas negras, reinamoras, picahuesos, loros chaqueños, vira viras, monteritas de collar, corbatitas, pepiteros de collar, calancates cara azul, cotorras, cardenales amarillos y reyes del bosque.

Desde el organismo provincial destacaron especialmente la presencia de ejemplares de cardenal amarillo y rey del bosque, especies cuya conservación se encuentra comprometida.

Los animales fueron trasladados a Casa Grande

Todos los ejemplares recuperados fueron derivados al centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre de la Reserva Tatú Carreta, ubicado en Casa Grande, donde serán sometidos a evaluaciones clínicas veterinarias para determinar su estado sanitario.

El secretario de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo, explicó que este tipo de intervenciones forman parte de una tarea permanente de fiscalización.

“Lamentablemente no son casos aislados sino que son operativos frecuentes que realizamos en Policía Ambiental, por eso seguimos reforzando la presencia en el territorio, el seguimiento y control de tenencia ilegal de fauna silvestre”, señaló.

El funcionario también advirtió sobre las consecuencias que puede tener la captura y el mantenimiento de animales silvestres en domicilios particulares, tanto por los riesgos sanitarios como por el impacto sobre las poblaciones naturales.

“Nos interesa comunicar y seguir dando a conocer en la sociedad que la tenencia, transporte y comercialización de fauna silvestre está totalmente prohibida”, sostuvo Rinaudo, quien remarcó además el peligro de transmisión de enfermedades y la pérdida de especies en sus ambientes naturales.

Otros operativos en el interior provincial

Además de las intervenciones en Punilla, la Policía Ambiental realizó procedimientos en La Calera, Villa Sarmiento y San Vicente.

En La Calera, dos allanamientos permitieron recuperar 16 aves, además de 17 tramperos, 12 jaulas y una amansadora.

En Villa Sarmiento se secuestraron tres aves, cinco tramperos y una jaula, mientras que otro ejemplar de semillero y una jaula fueron entregados voluntariamente.

En San Vicente, por su parte, se recibieron tres aves, un trampero y dos jaulas en el marco de un procedimiento policial.

En total, el despliegue provincial permitió secuestrar 33 jaulas y 35 tramperos, además de otros elementos vinculados con la captura y tenencia de fauna silvestre.

Los operativos se realizaron mediante órdenes judiciales y con la colaboración de distintas fuerzas de seguridad, entre ellas la Policía de Córdoba, la Patrulla Rural, Gendarmería Nacional y la Policía Federal.

Cómo denunciar la tenencia ilegal de fauna silvestre

La Policía Ambiental recordó que los vecinos pueden denunciar situaciones de captura, comercialización o tenencia ilegal de animales silvestres a través de sus canales oficiales.

Las denuncias pueden realizarse mediante el Sistema de Gestión de Denuncias Ambientales de Córdoba, en gestiondenunciasambiental.cba.gov.ar, o por WhatsApp al 351 3108709.