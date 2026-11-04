Villa Carlos Paz celebró el Día de la Identidad Carlospacense con la inauguración de un espacio cultural y educativo

El intendente Esteban Avilés encabezó el acto de apertura del Espacio VCP, que funcionará en el edificio de la ex UTN, en barrio La Cuesta. El lugar reunirá propuestas de formación artística, talleres de emprendedurismo y actividades vinculadas con la historia y la identidad local.

Villa Carlos Paz celebró este miércoles 4 de noviembre el Día de la Identidad Carlospacense con un acto institucional que tuvo como acontecimiento central la inauguración del Espacio VCP, un nuevo centro cultural, educativo y de formación ubicado en Gobernador Roca 53, en el Distrito Este de la ciudad.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Esteban Avilés, acompañado por integrantes de la Comisión de Identidad Carlospacense, funcionarios municipales, representantes de instituciones intermedias, veteranos de guerra, vecinos y abanderados y escoltas de establecimientos educativos.

El nuevo espacio funciona en el edificio donde anteriormente desarrollaba sus actividades la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que fue reacondicionado para albergar distintos programas municipales y ampliar las posibilidades de formación y participación comunitaria.

Durante el acto, Avilés destacó la recuperación del inmueble y agradeció a la UTN por facilitar su utilización. El intendente señaló que el edificio había permanecido postergado durante varios años y que su puesta en valor demandó una inversión importante, pero permitió recuperar «un sitio cómodo, accesible y pensado para construir comunidad».

El mandatario también vinculó la apertura con el sentido de la celebración, destacando el carácter diverso de la sociedad carlospacense y la contribución de distintas generaciones a su desarrollo.

«Nuestra identidad activa se ha nutrido con procesos poblacionales desde el primer día», expresó Avilés.

Frente a esa mirada, sostuvo que «tenemos la tonada de todo el país», una expresión con la que sintetizó la diversidad de orígenes que caracteriza a la comunidad.

En ese marco, vinculó la identidad local con la actividad turística, el trabajo de las familias, las instituciones intermedias y el comercio, al considerar que el turismo constituye una vidriera de la vida cultural y social de la ciudad.

Un nuevo espacio para la cultura y la formación

En esta primera etapa, el Espacio VCP concentrará distintas actividades culturales y educativas que anteriormente se desarrollaban en el Estadio Arena y en centros vecinales de la zona.

Entre sus principales propuestas estarán los talleres gratuitos del programa Emprender con Identidad VCP, orientados a la capacitación, el empleo y el desarrollo de emprendimientos locales.

También funcionará allí la oficina de Identidad Carlospacense, encargada de coordinar actividades destinadas a preservar la memoria histórica de Villa Carlos Paz y promover su transmisión a las nuevas generaciones.

Una parte importante del edificio estará destinada a la formación musical. Las clases de la Orquesta Sinfónica Municipal y sus profesores se trasladarán al nuevo centro, que contará con aulas acondicionadas para las distintas especialidades instrumentales.

El director de Cultura de la Municipalidad, Fernando Barrera, destacó las posibilidades que ofrece la nueva infraestructura para ampliar las propuestas artísticas.

«Es un espacio donde va a crecer más la cultura», afirmó, y consideró que la concentración de las actividades de la Orquesta Sinfónica permitirá fortalecer la formación musical y generar un nuevo movimiento cultural en el barrio.

Las clases comenzarán a desarrollarse en el edificio la próxima semana, con inscripciones a través del programa Familia Activa.

Barrera adelantó, además, que la oferta se ampliará durante enero con la incorporación de ensambles corales y nuevos talleres de canto, como parte de una programación que buscará sumar disciplinas y participantes.

Una fecha vinculada con los orígenes de la ciudad

El Día de la Identidad Carlospacense fue instituido en 2004 por el Concejo de Representantes, mediante la Ordenanza 4360, a partir de una iniciativa de la agrupación NyC (Nacidos y Criados en Carlos Paz), encabezada por el periodista Ernesto «Yndio» Montesinos.

La fecha recuerda el nacimiento de Carlos Nicandro Paz, fundador de Villa Carlos Paz, ocurrido el 4 de noviembre de 1866, y también el de Carlos Capdevila, nacido ese mismo día de 1910.

Otro acontecimiento significativo fue la inauguración del histórico canal de riego impulsado por Carlos Nicandro Paz, realizada el 4 de noviembre de 1906. La obra permitió abastecer de agua a las primeras familias y contribuyó al desarrollo del poblado.

En 2024, el Concejo de Representantes amplió el reconocimiento institucional de la fecha mediante la declaración del asueto administrativo municipal.

La conmemoración de este miércoles incluyó también un reconocimiento al trabajo de las instituciones educativas y a quienes participaron de la recuperación de la historia local.

En ese marco, el secretario de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Carlos Viotti, adelantó que el Municipio trabaja junto al Ministerio de Educación provincial en una propuesta para incorporar la bandera de Villa Carlos Paz a las escuelas y promover la elección de abanderados vinculados con el conocimiento y la valoración de la historia de la ciudad.