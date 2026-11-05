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Presupuesto 2027: cuatro áreas concentran el 82,6% del gasto municipal de Villa Carlos Paz

Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental vuelve a encabezar la distribución con $63.393 millones, casi el 45% de los recursos. La comparación con 2026 muestra que Vinculación Institucional e Intendencia ganan peso dentro de la estructura presupuestaria.

El proyecto de Presupuesto Municipal 2027 de Villa Carlos Paz, presentado por el intendente Esteban Avilés, contempla erogaciones por $142.107.092.194. El desglose por secretarías y organismos revela una marcada concentración de los recursos: cuatro áreas reúnen el 82,63% del gasto previsto para el próximo año.

La Secretaría de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental vuelve a ocupar ampliamente el primer lugar, con $63.393,7 millones, equivalentes al 44,61% del total. Le siguen Salud Pública (13,58%), Coordinación de Gabinete y Promoción Humana (12,92%) y Turismo e Innovación, Cultura y Deportes (11,52%).

La distribución conserva el mismo orden de prioridades que el presupuesto original de 2026, aunque el análisis interanual permite identificar diferencias en el crecimiento de las asignaciones y en la participación de cada jurisdicción.

El mapa del gasto municipal para 2027

Según el Anexo I del proyecto, la distribución de los $142.107 millones entre las 13 jurisdicciones es la siguiente:

  1. Secretaría de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental: $63.393.708.628 (44,61%).
  2. Secretaría de Salud Pública: $19.299.791.400 (13,58%).
  3. Secretaría de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana: $18.360.021.700 (12,92%).
  4. Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes: $16.371.799.500 (11,52%).
  5. Secretaría General y de Vinculación Institucional: $11.378.913.400 (8,01%).
  6. Intendencia: $4.368.734.866 (3,07%).
  7. Concejo de Representantes: $3.013.346.200 (2,12%).
  8. Amortización de la deuda: $1.818.000.000 (1,28%).
  9. CAPTUR (Ente de Promoción Turística): $1.194.222.100 (0,84%).
  10. Tribunal de Faltas: $1.077.817.100 (0,76%).
  11. Defensor del Pueblo: $815.358.100 (0,57%).
  12. Tribunal de Cuentas: $794.226.000 (0,56%).
  13. CPUA (Consejo de Planificación Urbana Ambiental): $221.153.200 (0,16%).

Qué cambia respecto de 2026

La comparación entre los presupuestos originales de ambos ejercicios muestra un incremento general del 35,16%, pero ese crecimiento no se distribuye de manera uniforme.

Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental recibe $16.263 millones adicionales, una suba del 34,51%. Pese al importante aumento nominal, su participación sobre el presupuesto total retrocede levemente, del 44,83% al 44,61%.

Dentro de los $63.393 millones asignados para 2027, el anexo incluye $4.908,7 millones correspondientes a una cuenta con afectación específica.

Salud Pública, por su parte, pasa de $14.550,2 millones a $19.299,8 millones, con un incremento del 32,64%. Su peso relativo disminuye del 13,84% al 13,58%.

Una evolución similar presenta Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, cuya partida aumenta un 29,10%, por debajo del promedio general. De esta manera, su participación se reduce del 13,53% al 12,92%.

Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, en cambio, registra una suba del 35,90%, prácticamente en línea con el crecimiento del presupuesto total, y mantiene una participación cercana al 11,5%.

Vinculación Institucional e Intendencia, entre las áreas que más crecen

Uno de los movimientos más significativos aparece en la Secretaría General y de Vinculación Institucional, que pasa de $7.430,9 millones en 2026 a $11.378,9 millones para 2027.

El incremento es del 53,13%, casi 18 puntos porcentuales por encima del crecimiento general del presupuesto. Como consecuencia, su participación en el gasto municipal aumenta del 7,07% al 8,01%.

También sobresale la Intendencia, cuya asignación crece un 52,21%, de $2.870,2 millones a $4.368,7 millones. Su peso relativo pasa del 2,73% al 3,07%.

Entre los organismos de menor presupuesto, el CAPTUR registra un incremento del 52,22%, mientras que el Consejo de Planificación Urbana Ambiental presenta la mayor variación porcentual de todas las jurisdicciones, con un 68,23%, aunque sobre una base presupuestaria considerablemente más pequeña.

En el extremo opuesto se ubica la amortización de la deuda, cuya partida crece apenas un 8,84%, de $1.670,4 millones a $1.818 millones, y reduce su participación del 1,59% al 1,28%.

Una estructura que conserva sus principales prioridades

El mapa presupuestario de 2027 mantiene a Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental como principal destinataria de los recursos municipales, seguida por Salud, Coordinación y Turismo.

Sin embargo, mientras estas cuatro áreas representaban el 83,65% del presupuesto original de 2026, ahora concentran el 82,63%. La reducción es moderada, pero refleja una redistribución del peso relativo hacia otras dependencias.

En ese movimiento, la Secretaría General y de Vinculación Institucional aparece como la principal beneficiaria en términos de participación presupuestaria, acompañada por la Intendencia.

lajornada
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