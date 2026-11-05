Pádel con sello local: una aplicación desarrollada en Villa Carlos Paz permite armar partidos, ligas y torneos desde el celular

Se trata de Central Pádel App, una plataforma gratuita pensada por jugadores para jugadores, que puede descargarse desde Play Store o utilizarse online. Sirve para conseguir compañeros del mismo nivel, medirse en un ranking y organizar ligas y torneos desde cualquier punto del país.

Una aplicación desarrollada en Villa Carlos Paz busca convertirse en la herramienta de referencia para quienes juegan y organizan pádel. Se trata de Central Pádel App, que ya puede descargarse en teléfonos Android desde Play Store y también utilizarse desde cualquier navegador, sin importar la ciudad en la que se encuentre el usuario.

Detrás de la propuesta hay un equipo de tres socios. Leandro Alfonsín y Carlos “Charly” Ribeiro se encargaron del diseño y la programación, mientras que Facu Nuza, que da clases en Padel Zone, aporta la mirada deportiva y coordina las competencias que se juegan con la app.

Los tres comparten la cancha: Leandro y Charly como jugadores amateurs y Facu desde la enseñanza. Según explicaron, esa experiencia fue la que marcó el rumbo de cada una de las funciones.

Del celular a la cancha

Un jugador que quiere jugar el sábado por la tarde, por ejemplo, puede buscar los partidos de su categoría que todavía tienen lugares libres o publicar uno propio, eligiendo el club y el horario. Si el grupo no se completa, alcanza con compartir un enlace por WhatsApp para sumar a quien falte.

Al terminar, uno de los jugadores carga el marcador y la pareja rival tiene 24 horas para confirmarlo. Con cada resultado validado se actualiza el ranking, que se divide en competitivo y amistoso y puede filtrarse por categoría, ciudad y sexo.

“Cuidamos mucho que sea rápido. Si para cargar un resultado tenés que tocar diez botones, nadie lo hace”, comentó Charly.

Una mano para los organizadores

La gestión de competencias fue el área en la que más tiempo invirtieron. Desde la app es posible armar ligas por zonas, torneos con cuadro eliminatorio y americanos, con inscripción online de las parejas, fixture por fechas y tabla de posiciones que se actualiza después de cada partido.

Cada cruce tiene además su propio chat para que las parejas coordinen día y club, y el organizador puede reprogramar encuentros o sumar coorganizadores para repartir el trabajo. En Villa Carlos Paz ya hay ligas que se organizan a través de la plataforma.

“Antes, los domingos a la noche me la pasaba pasando resultados a una planilla. Hoy los jugadores los cargan desde la cancha y la tabla se arma sola”, contó Facu.

Sin costo para jugar

Jugar y organizar con la aplicación no tiene costo. También ofrece herramientas específicas para clubes, que pueden publicar sus canchas y horarios disponibles, y para profesores, que tienen la posibilidad de dar a conocer sus clases y manejar su agenda.

Como incentivo, la app incorporó Central Points: los usuarios suman puntos al jugar, ganar, invitar a otros o completar su perfil, y avanzan por distintas insignias de nivel. Cada temporada es trimestral y cierra con un podio por ciudad; la primera finaliza el 31 de diciembre.

“La idea es que cualquier grupo, en cualquier ciudad, pueda organizar su pádel sin depender de nadie”, señaló Leandro.

Para empezar a usarla hay que buscarla como Central Pádel App en Play Store, en teléfonos Android, o ingresar a centralpadelapp.com.ar, mientras que las novedades del proyecto se publican en Instagram, en @centralpadelapp.

El objetivo, según indicaron sus creadores, es que clubes y organizadores de otras ciudades del país también se sumen a la plataforma.