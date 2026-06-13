Mundial 2026: Estados Unidos goleó a Paraguay en su debut

El seleccionado anfitrión ganó 4 a 1 en Los Ángeles, con dos goles de Folarin Balogun, un tanto en contra de Damián Bobadilla y otro de Gio Reyna.

Estados Unidos tuvo un estreno contundente en el Mundial 2026 y venció 4 a 1 a Paraguay, este viernes 12 de junio, en Los Ángeles, por la primera fecha del Grupo D.

El equipo anfitrión salió con mucha intensidad y encontró rápido la ventaja. A los 7 minutos, una buena acción de Christian Pulisic terminó en un centro de Weston McKennie que Damián Bobadilla desvió contra su propio arco para el 1 a 0.

Lejos de conformarse, Estados Unidos sostuvo el dominio y amplió la diferencia con una gran actuación de Folarin Balogun. El delantero marcó a los 31 minutos y volvió a aparecer en el cierre del primer tiempo, a los 45+4, para dejar el partido prácticamente encaminado antes del descanso.

La única preocupación para el seleccionado local fue la salida de Pulisic en el entretiempo, por una molestia en el gemelo. Sin embargo, el equipo mantuvo el control del trámite y administró la ventaja ante un Paraguay que recién pudo descontar en el complemento.

A los 73 minutos, Mauricio aprovechó una desatención defensiva y marcó el 3 a 1 para la Albirroja. El gol le dio algo de impulso al conjunto sudamericano, pero no alcanzó para poner en riesgo el triunfo estadounidense.

En tiempo de descuento, Gio Reyna selló el resultado con el 4 a 1 definitivo, a los 90+8, y coronó una noche ideal para Estados Unidos, que arrancó el torneo con autoridad ante su gente.

Con este resultado, Estados Unidos sumó sus primeros tres puntos y quedó como líder provisorio del Grupo D, a la espera del partido entre Australia y Turquía. Paraguay, en cambio, quedó sin unidades y deberá recuperarse en la segunda fecha.

Por la próxima jornada, Estados Unidos enfrentará a Australia el viernes 19 de junio, a las 16:00 de Argentina, en Seattle. En tanto, Paraguay jugará ante Turquía el sábado 20 de junio, desde las 00:00 de Argentina, en Santa Clara.