Sábado ventoso en Villa Carlos Paz, con algunas chances de lluvia y un domingo más frío

El SMN anticipa un cierre de fin de semana fresco en Villa Carlos Paz y Punilla. Este sábado 13 tendrá una máxima de 15°, viento con ráfagas de 42–50 km/h y chances de lluvia hacia la noche. Para el domingo 14, no se esperan precipitaciones y la máxima será de apenas 12°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un sábado fresco, con viento y algo de variabilidad, antes de un domingo más frío y sin lluvias previstas.

Para este sábado 13, la temperatura alcanzará una máxima de 15° durante la tarde y bajará hacia los 9° por la noche. La probabilidad de precipitaciones será baja a moderada: 0–10% en la tarde y 10–40% hacia la noche. El dato más relevante pasa por el viento, que se ubicará entre 23–31 km/h y 13–22 km/h, con ráfagas de 42–50 km/h en ambos tramos.

El domingo 14 se presentará más frío, aunque con mejor panorama en cuanto a precipitaciones. El SMN marca 0% de lluvia durante la jornada, con temperaturas que irán desde unos 5°–7° en el arranque hasta una máxima de 12° por la tarde. El viento será leve: 0–2 km/h en la mañana y la noche, y 13–22 km/h durante la tarde.

El dato del finde será el viento de este sábado, especialmente durante la tarde y la noche. El domingo, en cambio, el protagonismo lo tendrá el frío, con una jornada sin lluvias pero de temperaturas bajas.