El Club Bolívar convoca a Asamblea Extraordinaria

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ACTA DE COMISIÓN DIRECTIVA: En la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, a 1 día del mes de junio de 2026, siendo las 19 horas se reúnen las autoridades integrantes de la Comisión Directiva de la asociación civil denominada “Club Sportivo Bolívar”, en la sede social sita en calle Ituzaingó 475, con la presencia de las siguientes autoridades: 1) Presidente: Lorena Natalia Alí, 2) Vicepresidente: Gabriel Oscar Acosta, 3) Secretario: Facundo Martín Garlocha, 4) Prosecretario: Martín Sebastián Alí, 5) Tesorero: Mauro Victor Cuervo, 6) Protesorero: José Luis Bertola 7) Vocal Titular: Aldana Sofia Galiano, 8) Vocal Titular: Aldo Raúl Rodríguez, 9) Vocal Titular: María Amparo Martínez. Toma la palabra la Presidente, quien declara abierta la sesión y pone a consideración de los y las presentes los temas a tratar en el orden del día:

Consideración de las Memorias, Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y los Estados Contables correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 58 y 59, cerrados el 28 de febrero de 2025 y 28 de febrero de 2026. Puesto a consideración el primer punto de orden de día, son leídas íntegramente en este acto y tras un exhaustivo análisis por parte de la Comisión Directiva, se aprueba por unanimidad toda la documentación informativa y contable correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 28 de febrero de 2025 y el 28 de febrero de 2026, esto es: inventario, balance general con el estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros y anexos correspondientes. Se aprueban por unanimidad, además, la Memoria y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

Consideración de la Asamblea General Extraordinaria: Toma la palabra la Presidente. manifiesta la necesidad de celebrar la Asamblea y propone convocar a la Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de junio del 2026 a las 19 hs., en la sede social sita en calle Ituzaingó 475, ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos personas asociadas que suscriban el acta de asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y los Estados Contables correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 58 y 59, cerrados el 28 de febrero de 2025 y 28 de febrero de 2026. 3) Elección de autoridades. Se abre el momento de la votación y la propuesta es aprobada por unanimidad

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 19:30 hs., se levanta la sesión.