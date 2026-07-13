Morito, la “arañita carlospacense” que sueña con un comentario de Julián Álvarez

El pequeño fue una de las sensaciones de los festejos en el centro de Villa Carlos Paz tras el triunfo argentino ante Suiza. Con su disfraz, sus cantos y una corneta, ahora busca que el video llegue hasta su ídolo.

“Denle muchos likes, así a lo mejor Julián me comenta el video”, arengó Morito Sánchez al presentar el reel que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

Todo ocurrió durante la madrugada de este domingo, en los festejos que siguieron al sufrido triunfo de Argentina ante Suiza.

Con un disfraz de araña, Morito se convirtió en una de las grandes atracciones de la celebración en el centro de Villa Carlos Paz. Vecinos e hinchas no paraban de saludarlo, alentarlo y pedirle que continuara con el festejo.

Él respondió con cantos, saltos, sonrisas y el sonido permanente de su corneta, en medio de un clima de felicidad por la nueva victoria de la Selección.

La escena refleja también el cariño que despierta Julián Álvarez entre los hinchas cordobeses. Para Morito, la admiración es todavía mayor: eligió vestirse como “La Araña” y ahora espera que el video pueda llegar hasta el delantero argentino.

La misión ya está en marcha. El objetivo es sumar reproducciones, comentarios y muchos “me gusta” para que la “arañita carlospacense” pueda cumplir su sueño: recibir un mensaje de su ídolo.