Jero y Axel, los hermanos que llevan cortes de pelo gratuitos a las plazas de Villa Carlos Paz

Jero tiene apenas 12 años, aprendió el oficio de la barbería y le propuso a su hermano recorrer distintos espacios de la ciudad para ayudar a niños y niñas de familias que atraviesan momentos difíciles. Este sábado realizaron más de 20 cortes en barrio Colinas.

Una silla, una máquina de cortar el pelo y una idea sencilla alcanzaron para poner en marcha una iniciativa que comienza a emocionar a Villa Carlos Paz.

Jero López, de apenas 12 años, aprendió el oficio de la barbería y un día le propuso a su hermano Axel López salir cada sábado a distintas plazas de la ciudad para cortarles el cabello, de manera totalmente gratuita, a niños y niñas de familias que atraviesan situaciones difíciles.

Este sábado, los hermanos llegaron a la plaza de barrio Colinas, donde trabajaron desde las 11 de la mañana hasta la tarde y realizaron más de 20 cortes.

La historia fue compartida por el presidente del centro vecinal, Juan Gabriel Pérez, quien conoció personalmente a los jóvenes y destacó el valor de una propuesta nacida sin otro interés que ayudar.

“No buscan aplausos, no esperan reconocimiento ni reciben nada a cambio. Solo quieren que cada chico pueda sentarse en esa silla, sentirse importante, recuperar la confianza y volver a su casa con una sonrisa”, expresó.

Una idea que recorre las plazas

La intención de Jero y Axel es continuar llevando la iniciativa a distintos espacios públicos de Villa Carlos Paz, acercando el servicio a quienes no siempre pueden afrontar el costo de un corte de cabello.

Para Pérez, el gesto va mucho más allá de una cuestión estética.

“Un corte de pelo no es solamente un corte de pelo: también es dignidad, inclusión y la certeza de que alguien pensó en ellos”, sostuvo.

Durante la jornada en Colinas, los chicos recibieron a familias del sector y fueron dejando, corte tras corte, una sucesión de sonrisas y agradecimientos.

La actividad tendrá próximamente una nueva escala en la sede del centro vecinal, luego de que sus autoridades acordaran poner el espacio a disposición para que los hermanos puedan continuar con su tarea.

“Nosotros pondremos el lugar; ellos, como siempre, pondrán el corazón”, resumió Pérez.

“La solidaridad no tiene edad”

El dirigente vecinal también destacó que la iniciativa representa una respuesta concreta frente a los discursos que suelen cuestionar el compromiso de las nuevas generaciones.

“En tiempos en los que muchas veces escuchamos que la juventud está perdida o que no hay futuro, Jero y Axel demuestran exactamente lo contrario”, afirmó.

Y agregó: “Son el ejemplo de una generación que elige la solidaridad, el compromiso y el amor por el prójimo”.

Con apenas 12 años, Jero convirtió lo aprendido en una herramienta para ayudar. Axel decidió acompañarlo y, juntos, comenzaron a construir una pequeña red solidaria que busca llegar a cada vez más barrios.

“Gracias por demostrar que la solidaridad no tiene edad y que las verdaderas transformaciones comienzan cuando alguien decide hacer el bien sin esperar nada a cambio”, concluyó Pérez.