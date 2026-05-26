Martes y miércoles estables en Villa Carlos Paz, con frío temprano y ráfagas mañana

El SMN anticipa dos jornadas sin lluvias en Villa Carlos Paz y Punilla. Este martes 26 tendrá una máxima de 16° y una mañana fría, con 3°. Para el miércoles 27, el tiempo seguirá estable, también con 16° de máxima, aunque con viento más intenso y ráfagas de 42–50 km/h hacia la tarde.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un tramo de tiempo firme, sin precipitaciones previstas y con temperaturas bajas durante las primeras horas del día.
Para hoy, martes 26, no se esperan lluvias en ningún momento de la jornada. La temperatura irá desde unos 3° en el arranque hasta una máxima de 16°, con cielo algo nublado y viento leve a moderado. Hacia la noche, el termómetro volverá a bajar hasta alrededor de 11°, con viento de 13–22 km/h.
El miércoles 27 mantendrá la misma tendencia de estabilidad, con 0% de precipitaciones durante todo el día. La mañana seguirá fría, con registros entre 5° y 7°, mientras que por la tarde la temperatura alcanzará nuevamente una máxima de 16°. El dato a observar será el viento: en ese tramo podría ubicarse entre 23–31 km/h, con ráfagas de 42–50 km/h.
La clave de las próximas 48 horas será el frío temprano, más que la posibilidad de lluvias. El panorama aparece tranquilo, aunque mañana convendrá prestar atención al aumento del viento durante la tarde.