Vecinos y turistas festejaron los 68 años del histórico Reloj Cucú

El tradicional reloj celebró un nuevo aniversario con una fiesta popular en la plazoleta del monumento. El intendente Esteban Avilés participó de la jornada y destacó su valor como símbolo de la identidad carlospacense.

El Reloj Cucú de Villa Carlos Paz celebró este lunes su 68° aniversario con una fiesta popular que reunió a vecinos, comerciantes, turistas y artistas locales en la plazoleta ubicada junto a uno de los monumentos más representativos de la ciudad.

La jornada se desarrolló desde las 16 horas y fue organizada por el Centro Vecinal Barrio El Cucú, junto a comerciantes del sector. La propuesta incluyó música en vivo, presentaciones artísticas, talleres culturales, animación infantil, chocolate caliente, torta de cumpleaños y el tradicional canto para homenajear al histórico reloj.

El intendente Esteban Avilés acompañó la celebración y remarcó el valor simbólico del monumento para la ciudad. En ese marco, sostuvo que “el Cucú forma parte de nuestra identidad como ciudad” y destacó su importancia histórica y social dentro de la vida turística y comunitaria de Villa Carlos Paz.

Durante el encuentro participaron vecinos del barrio, integrantes de espacios culturales y veteranos de Malvinas, que colaboraron con la organización y la logística de la celebración. También hubo un importante movimiento de visitantes que se acercaron al sector para compartir la tarde y fotografiar el clásico momento en que aparece el pájaro cucú.

El monumento fue inaugurado el 25 de mayo de 1958 y, desde entonces, se consolidó como una de las postales más reconocidas de Villa Carlos Paz. Construido por ingenieros y artesanos de origen alemán radicados en la ciudad, en su momento fue considerado uno de los relojes cucú más grandes del mundo.

Ubicado en la intersección de Boulevard Sarmiento y avenida Uruguay, el reloj conserva su atractivo turístico por el mecanismo que activa la campana y permite la salida del pájaro cada hora exacta y cada media hora.

Con el paso de las décadas, el Cucú se transformó en un punto de referencia del centro viejo de la ciudad y en una parada obligada para generaciones de turistas. Su aniversario volvió a poner en valor no solo su historia, sino también el vínculo afectivo que mantiene con los vecinos y con la identidad turística de Carlos Paz.

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